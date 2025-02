Ana Duato vuelve al teatro casi 30 años después para interpretar 'La música'

'La música' es una obra de encuentros. Encuentro de los protagonistas, por supuesto, pero también de Ana Duato y Darío Grandinetti entre ellos y con las tablas. "Un encuentro muy desgarrador", añade una actriz que no se subía a un escenario desde el siglo pasado, desde 'El hombre elefante', en 1998. Y aunque menos, no es poco el tiempo que su compañero de reparto ha estado fuera de estas lindes: 'Baraka' fue lo último que hizo en España, en Barcelona, en 2010.

"Me había olvidado", dice el argentino como el que se sacude el polvo de las solapas. Ella, a su lado, habla del regreso como "un salto al vacío": "Hace tanto tiempo, que hasta había olvidado qué hice. Son otros códigos", asegura al tiempo que reconoce que, "cuando haces teatro, este lo empapa todo en tu vida. No puedes hacer otra cosa". Para Duato, la clave de su regreso es "estar bien sujetada" y hacer "mucho hincapié" en los ensayos: "Es en ellos en los que destripas al personaje y te destripas tú emocionalmente".

Y en esta vuelta hay una culpable, Magüi Mira. Fue ella quien engatusó a los intérpretes para pisar de nuevo las tablas: "Fue el texto el que los buscó a ellos dos". Defiende Mira una pieza con la que lleva en la cabeza "mucho tiempo" de la directora –"hasta pensé hacerlo yo como protagonista, pero ya no es mi momento"– y que califica de "esencial" en la carrera de Marguerite Duras. "Se centra en lo que ella misma no entiende", puntualiza.

Para la directora, 'La música' es "una canción cruel, bella, trágica, llena de pasión" en la que una mujer y un hombre presentan "un amor que naufragó". Acaban de firmar su divorcio. Es el final. Pero todo puede volver a empezar. "Se reencuentran en el salón del hotel de sus primeros fuegos", comenta Mira, y sobre esas mismas cenizas hablan: "Sus bocas se miran y esconden durante horas. Gritan, ríen, lloran. Desnudan su dolor. Sus grandes diferencias. Sus secretos ocultos hasta hoy. Toda una vida. Vivida o perdida. Un suicidio frustrado. Un asesinato frustrado. Un sexo inolvidable. Cuando amanezca habrán de separarse. Lo desean. Y lo temen. Temen el vacío. Temen el abismo de una próxima pareja. Como temen la soledad y añoran la pasión. Ella se siente libre, por encima ya de aquellos golpes. Él lucha por arrancarlos de su vida. Él cree en la felicidad. Ella afirma que no. Aún se sienten atrapados el uno en el otro. No lo saben. O no lo aceptan", presenta.

Se detiene en el sexo la directora: "Las primeras necesidades del ser humano son el sexo, comer y dormir. Por hacer sexo estamos aquí. Es el motor de muchas cosas. Es un lenguaje de comunicación en sí mismo. Es una droga que engancha y que te puede llevar al abismo".

Como dice Marguerite Duras, 'La Música' es "un intento desesperado de reescribir la imposible partitura del amor". Él, "es un hombre que necesita aclarar un montón de cosas de lo que fue esa relación y de en qué punto está. No ha sabido hacer el duelo", apunta el actor. A su lado, Ana Duato define a su personaje: "Ella es una mujer profundamente humana que en este momento tiene unas emociones muy contradictorias. Necesita redescubrirse y reconstruir su vida", explica la actriz.

Duras, solo fiel al alcohol y a la escritura, despreció la opinión pública. Eso le permitiría expresarse sin filtros, reconoció en vida. Hoy, Mira, Grandinetti y Duato intentan hacer los mismos oídos sordos que la novelista: "Hoy toda opinión está teñida de la geopolítica mundial", sostiene el intérprete. "Estamos acostumbrados a que se hable de nuestro trabajo, es una exposición constante, pero cada vez tiene más peso qué piensas, y menos peso qué haces encima del escenario. Se nos juzga en función de nuestras opiniones". Más escueta es la actriz, que asegura que ni desea ni quiere "saber de todo" porque "todo se polariza".

Por su parte, la directora afirma que solo le importa "conmover al espectador. Nada más". Asegura Mira que "adora" dos palabras: conciencia y conocimiento. "Una lleva a la otra y viceversa", dice. "La cháchara vacía cada vez me importa menos".