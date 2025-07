La Global Gift Gala de Marbella celebra 14 años de solidaridad y arte

El verano marbellí vuelve a encender sus luces por una causa que va más allá del lujo y el glamur. El próximo gran acontecimiento del calendario social y solidario de la ciudad será una nueva edición de la Global Gift Gala, que este año celebra 14 años de compromiso, filantropía y transformación social.

La gala, que tendrá lugar un año más en el icónico Hotel Don Pepe Gran Meliá el próximo 20 de julio, será una noche inolvidable en la que la alta sociedad, artistas internacionales y figuras públicas se darán cita no solo para disfrutar, sino para ayudar a cambiar vidas. Desde su nacimiento, este evento ha sido además de una velada glamurosa, un motor de esperanza para comunidades vulnerables en todo el mundo.

Todo el elenco de artistas que integran el Primer Global Gift Concert Archivo

Presentada por Nota Blu New Brasserie y Mamzel at Finca Besaya, dos referentes de la gastronomía y el entretenimiento en la Costa del Sol, la gala combina lo mejor de la cultura, la música y la solidaridad. Este año, la colaboración con el recién abierto ME Marbella refuerza la alianza con la cadena Meliá, que ha sido pilar fundamental del evento desde sus inicios.

Emociones y sorpresas

La gala estará conducida por el periodista británico Nick Ede y la reconocida actriz, coach y filántropa Lorena Bernal, quienes guiarán al público a través de una noche repleta de emociones y sorpresas.

Entre los artistas que acudirán a la gala están los televisivos Boris Izaguirre y Vicky Martín Berrocal, la actriz Macarena Gómez. El actor internacional Amaury Nolasco, el exjugador de la NBA Sean Elliot, el empresario Zazou Belounis o Eva Longoria entre muchos otros.

El flamenco más auténtico

En el escenario destacan nombres como George Reyes, hijo del legendario cantante de los Gipsy Kings, que liderará a Gipsy Reyes Heritage en un espectáculo que rendirá homenaje a la música que corre por sus venas. Le acompañará el icónico José el Francés y su voz anclada en el flamenco más auténtico.

Además, el elenco artístico incluirá una actuación sorpresa de Mamzel, conocido por sus espectaculares dinner show, que fusionan nostalgia, modernidad y teatralidad.

La Global Gift Gala también aporta a través del arte a una causa mayor. Artistas como el francés Richard Orlinski, o los españoles Jaime Monge y dEmo. Se espera la presencia de celebridades, empresarios internacionales, y referentes del mundo solidario, todos ellos alineados con la visión de la fundadora María Bravo, quien hace más de una década soñó con una gala que brillara por fuera y por dentro.

El evento es uno de los encuentros filantrópicos más importantes del mundo, y su impacto es tangible. Gracias a los fondos recaudados, la Global Gift Foundation ha desarrollado proyectos como Casa Ángeles Marbella, un centro de día que ofrece apoyo, terapias y programas de inclusión a niños con necesidades especiales, beneficiando ya a más de 600 familias.

Reconstrucción del templo

A miles de kilómetros, en Vietnam, Casa Ángeles – Quang Chau Orphanage brinda atención, alimento y educación a más de 100 niños huérfanos, abandonados o con discapacidad, así como a mujeres mayores sin apoyo familiar. Este año, la Fundación está reconstruyendo el templo del centro, en un gesto simbólico y profundo que refleja su compromiso con la dignidad y el bienestar de quienes más lo necesitan.

La noche también servirá como escaparate para presentar Le Jade, el primer piano club de España en colaboración con The Macallan, un espacio íntimo y artístico ubicado dentro de Nota Blu. Concebido por el magnífico diseñador Nicolas Escánez, Le Jade es una obra de arte de interiores rojo profundo, luces escultóricas, texturas de terciopelo, y un piano de cola como epicentro.

Una experiencia gastronómica

Por su parte, Nota Blu y Mamzel siguen siendo los referentes del lifestyle marbellí. Nota Blu ofrece una propuesta de alta cocina francesa con un giro contemporáneo, mientras Mamzel sigue siendo el punto de encuentro predilecto para celebridades que buscan una experiencia gastronómica única acompañada de espectáculos en vivo que atraviesan pasado, presente y futuro.

Más allá del glamur y los foco, hay una historia poderosa de compromiso y evolución. Como bien lo expresa Kevin Fearnley, uno de los premiados y protagonistas de esta gala, "emprender no es solo generar beneficios, es generar impacto real en la vida de los demás". Una filosofía que define la esencia de la Global Gift Gala: transformar el lujo en una herramienta de transformación social.

En una época en la que el mundo necesita más humanidad, Marbella será una vez más el escenario donde la solidaridad y el arte se dan la mano para recordarnos que todos podemos ser parte del cambio.

La fundación también admite donativos directos a través de su página web www.globalgiftfoundation.org.