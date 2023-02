Atalaya: 40 años haciendo teatro

Una vez finalizada la exhibición de «Elektra.25» en los Teatros del Canal, Atalaya alarga su estancia en Madrid para levantar el telón el próximo jueves, en el Teatro Fernán Gómez, de otro gran clásico: «El avaro», de Molière. Ricardo Iniesta, alma y fundador de la compañía, recupera y versiona esta extraordinaria comedia sobre la codicia humana para llevarla a su propio terreno en una propuesta mucho más coral, más conceptual y más musical que cualquiera que se haya visto. Un montaje que sirve para conmemorar los 350 años del fallecimiento del autor francés y que quiere poner en valor, según el director, la vigencia que aún tiene el texto: «Es la primera comedia musical que hacemos en Atalaya; creo que es una obra muy, muy actual. Hablamos de los desahucios y hablamos de los grandes avaros de la sociedad, algunos de los cuales, en el caso de nuestro país, se han tenido que ir muy lejos».

Y no será este el único montaje que llegue al Fernán Gómez. Después de «El avaro», desde el 22 hasta el 26 de febrero, se representará «Marat-Sade», un título que nada tiene que ver el anterior y que, a priori, cabría asociar de manera más evidente al espíritu de Atalaya, aunque la compañía de Ricardo Iniesta haya hecho casi de todo ya en este tiempo. Peter Weiss escribió en 1965 esta obra de teatro político cuya médula no está relacionada con la acción política como tal, sino con el pensamiento filosófico que ha de sostener esa acción. Es un texto con una curiosa estructura metateatral, bastante innovadora en su momento, a la que Iniesta ha dado una vuelta de tuerca más: «La obra plantea una lucha entre el individualismo y el colectivismo. Sade mira el mundo con escepticismo, pensando que el hombre finalmente acabará destruyéndolo. Y Marat representa el idealismo; cree que un mundo mejor es posible. Hemos dado mucha importancia a la música aquí también. Los 20 temas que aparecen en la función suenan con una consigna: no hay libertad si no hay igualdad. No sirve de nada la libertad mientras siga existiendo en el planeta esa diferencia tan grande entre ricos y pobres».

Más allá de la propia creación teatral, Atalaya ha querido asimismo celebrar estos 40 años de existencia con la grabación de una película documental que han codirigido Félix Vázquez y el propio Iniesta. «El abrazo del tiempo», que así se titula, condensa y expone cuál es el ideario de la compañía y cómo ha evolucionado su estilo desde sus orígenes. Fascinado por el teatro desde los 15 años, y fascinado por las posibilidades de transformación social que pronto vio en este arte, Iniesta decidió consagrar su vida a los escenarios a raíz de sus primeros contactos con el Odin Teatret de Eugenio Barba. Proveniente de una compañía llamada Lejanía, en 1983 da el paso definitivo y funda Atalaya en Andalucía, una región en la que no existía entonces, como se recuerda en el documental, prácticamente ninguna infraestructura teatral.

Las influencias decisivas que ejercieron en aquel joven director el mencionado Odin Teatret y otros creadores como Tadeusz Kantor, Bertolt Brecht o Peter Brook; la importancia que dio siempre a las dimensiones sociales y formativas del teatro, y el repaso a algunos montajes importantes en su trayectoria, como «Así que pasen cinco años», «Máquina Hamlet» o «Madre Coraje», entre muchos otros, son algunos de los asuntos que aborda una película que cuenta con los testimonios de Eugenio Barba, Josep Maria Pou, Laila Ripoll, Leo Bassi o Benito Zambrano, y de algunos actores ya históricos en el grupo como Jerónimo Arenal, Marga Reyes, Silvia Garzón, Raúl Vera, María Sanz... y, cómo no, Carmen Gallardo, que está junto a Iniesta desde los inicios. El filme permite, además, entender y familiarizarse con ese estilo tan expresionista de Atalaya; un estilo donde el lenguaje físico y el trabajo coral de manipulación de elementos escenográficos cobran tanta importancia para el actor como el manejo de la palabra. «El abrazo del tiempo» también se proyectará en el Teatro Fernán Gómez. Será el día 14 de febrero, con entrada gratuita hasta completar aforo.