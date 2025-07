Trabajo y salud

Hace unos días se presentó un informe elaborado por expertos de varios ministerios, entre ellos el de Sanidad, lógicamente, en el que se pone de relieve lo importante que son las condiciones del trabajo en la salud mental de los ciudadanos.

No solo las condiciones de trabajo, creo yo, también el trabajo en sí mismo es algo fundamental en la salud mental. Y no solo en la salud mental, creo, sino en la salud en general. Otra vez estamos alardeando de descubrir lo que está claro como el agua desde que el mundo es mundo.

Lo primero es reconocer que cuando te gusta tu profesión la vida es mucho más agradable, lo que no quiere decir que no haya sufrimiento y lucha para poder ejercerla.

Los creadores sufrimos a menudo problemas psíquicos. Y está demostrado fidedigna e históricamente que, por ejemplo, el número de suicidios entre los escritores es grande, algo que seguramente tiene que ver con nuestro andamiaje mental. Es natural pensar que una persona que se dedica a las artes tiene un grado de sensibilidad y trauma infantil mayor que otro al que ni se le ha pasado por la cabeza.

Poder elegir es lo más complicado y ahí habría que entrar en igualdad y educación, asunto duro de pelar en todos los tiempos. Ahora bien, si no has podido elegir, ni has tenido fuerza para luchar por ello, el tener un trabajo con buenas condiciones, que han de ser esencialmente de salario y trato, es mucho más saludable que el que esto no suceda. Y, desgraciadamente, no sucede en numerosos casos, lo que nos deja espinosas estadísticas de bajas laborales.

E, insisto, el cuerpo y la mente es algo integro, y un mal trato de cualquier tipo se puede manifestar con una depresión o un dolor de espalda insoportable. ¿Desde cuándo se sabe de enfermedades psicosomáticas? Por eso, me parece imprescindible que nuestros médicos pregunten a qué nos dedicamos y cómo lo llevamos. Aunque espero que eso no sea solo un dato más de la historia clínica.