Camela anuncia que tendrá su propio musical llamado 'Cuando zarpa el amor'

Camela ha anunciado que tendrá su propio musical llamado "Cuando zarpa el amor" y que, aunque todavía queda tiempo para que vea la luz, "los cimientos ya están plantados". Así lo ha confirmaba Dioni Martín este martes en una entrevista en el programa de Telecinco "Babylon Show".

Al saltar la noticia, Carlos Latre, el conductor del espacio no dudaba en señalar el acontecimiento: "Bueno, esto es un notición. Próximamente, el musical de Camela", gritaba el presentador antes de que los artistas dieran más datos. La pareja aseguraba que el guion que les pasaron para ver qué les parecía ha sido de su agrado: "Yo ya me lo he leído y la verdad que a mí me ha encantado. A nuestro manager, a nuestra oficina y a la compañía también", apuntaba el cantante del dúo musical, que aunque ha dicho que se trata de un proceso que hay que tomarse con "calma y con tranquilidad", ya se puede decir "que los cimientos están plantados".

"Hay unos profesionales que ya han hecho otros musicales de alto standing... Nos pasaron un guion para ver qué nos parecía. Yo ya me lo he leído, me ha encantado. A nuestro mánager, nuestra oficina y compañía también les ha gustado", continuaba.

María de los Ángeles no dudaba en ampliar todavía más los horizontes y no descartaba, entre risas, "hacer algún día alguna película".

De esta forma, parece que Camela se suma a la "moda" de los musicales que llenan las salas, principalmente, madrileñas, aunque aún se desconocen muchos detalles del musical. Es por ello que Camela aún pide "calma" a sus seguidores. Todo llegará: "Es un proceso que hay que tomar con calma y tranquilidad, porque hay que construir un musical, que es complicado. Aunque queda tiempo, se puede decir que los cimientos ya están plantados".