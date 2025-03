El estreno de “Otelo”, la obra más taquillera de Broadway con Denzel Washington como estrella

El Teatro Ethel Barrymore de Broadway desplegó en la noche del domingo 23 de marzo su alfombra roja para acoger uno de los estrenos más esperados,, que atrajo a los rostros más conocidos del mundo del cine, de la música e incluso de la política. No faltó, como buen ejemplo de la repercusión que ha tenido este montaje, la presencia del expresidente de EE UU, Joe Biden.

La atemporalidad y universalidad de los conflictos de los personajes, hacen de este clásico una obra que siempre apela al interés del espectador. Pero en este caso, el reclamo del público estaba fijado, sobre todo, en los protagonistas.

A pesar de que el resultado final de la nueva producción del director Kenny Leon no ha convencido del todo a la crítica, el duelo sobre las tablas de dos de los actores más destacados del mundo, Denzel Washington como Otelo y, resultaba un imán irresistible cuya fuerza de atracción no decrecerá hasta el 8 de junio, fecha en la que está fijada la finalización de su programación en el Barrymore. Para muestra, la recaudación que la apuesta ha logrado en la semana de preestreno, que, convirtiéndose en la obra de Broadway más taquillera de la historia.

reconocía poco antes del gran estreno estar completamente entusiasmado, declarando ante la prensa que su interpretación de Otelo estaba resultando la experiencia “más emocionante que he sentido en este siglo”. En una aparición realizada en el programa Sunday Morning de CBS. “Soy un actor de teatro que hace cine, no al revés. Primero trabajé en el teatro. Aprendí a actuar en el escenario, no en el cine".