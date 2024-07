Joe Biden anuncia la retirada de su candidatura a la reelección como presidente de EE UU, en directo: última hora y reacciones

La última vez que se vieron en los actos del 80 aniversario del Desembarco de Normandía algo había cambiado. "Por primera vez, no pareció reconocerme. Por supuesto, eso puede ocurrir cuando cualquiera envejece, pero al ver el desastroso debate de hace unas semanas, tengo que admitir que lo que vi en Normandía era parte de un problema más profundo".

"Fue una constatación aplastante, y no porque una persona que me importa pasara una mala noche, sino porque todo depende de la capacidad de Biden para derrotar a Donald Trump en noviembre". El congresista asegura que como la mayoría de los estadounidenses -el 65% se confiesa preocupado por su estado físico y mental- "ya no confío en que pueda hacerlo. El presidente debería retirarse de la carrera". Moulton repasa todos los logros de Biden durante su longeva carrera política para solicitarle de nuevo que dé un paso atrás y siga el ejemplo de otro presidente célebre George Washington.

