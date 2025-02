César Camino: «Hacer comedia en el teatro es lo más legal y lo más difícil de hacer»

Si hay un actor que ha sabido moverse entre el teatro, el cine y la televisión, ese es César Camino. Madrileño de nacimiento y de corazón, su trayectoria responde a la versatilidad y pasión por la interpretación. Desde sus inicios en la Escuela de Cristina Rota, pasando por cine y televisión, hasta sus proyectos más recientes en el Teatro Reina Victoria, Camino ha construido una carrera llena de personajes que reconoce haberle dejado huella, especialmente aquellos en los que está sobre las tablas del teatro, pudiendo medir la temperatura del mismo. «Los cambios entre distintos formatos son buenos, un aprendizaje. Pero tengo claro que en el teatro soy yo, es el lugar donde todo depende de uno mismo, eres dueño de tu trabajo y de tu conexión con el público. Eso es maravilloso».

Se dedicaba a la Publicidad y fue a los 25 años cuando descubrió el talento que lo hacía feliz, cuenta César Camino a LA RAZÓN; y, por suerte, confiesa que hoy en día no se arrepiente. «Un día decidí dejarlo todo y dedicarme a esto. Por supuesto con miedo a la incertidumbre y al futuro del sector, claro. Mi familia no lo entendía tampoco, pero yo sentí que era el momento». No obstante, tuvo la suerte de poderse inspirar en uno de los referentes del cine español, Juan Diego, de quien escuchó en primera persona sus versos en «No hay camino al paraíso, nena», de Charles Bukowski. «Sentado entre las butacas y presenciar el ensayo en directo najo la intimidad del teatro, el rol de los actores y lo que generaban me emocionó mucho. Yo quiero esto, dije; fue una especie de epifanía».

A Camino siempre le gustó recorrer las pequeñas salas que nacieron como independientes en la capital, cuyas favoritas son La Cuarta Pared o El Teatro del Barrio. Recuerda las de antaño con «menos saturación y con más facilidad para que te programen una propuesta» en un momento donde difícilmente puede consumirse todo, pues él fue uno de los que tuvo esa suerte cuando produjo el montaje «Caretadecerdo» en la Sala Triángulo (actual Teatro del Barrio) y en otras de la ciudad. «Ahora, lo novedoso es eso de la multiprogramación, antes no había tantas franjas horarias entre tanta diversidad».

Acerca de sus proyectos laborales celebra que, dado el éxito y las entradas agotadas, El Teatro Español repondrá «Luces de Bohemia» en la próxima temporada 2025/2026. «Me siento muy orgulloso de formar parte de este elenco de profesionales y de una obra que es referencia en nuestra historia y literatura».

Por otro lado, se encuentra «El favor», una obra que se presenta en el Teatro Reina Victoria. En esta producción, dirigida por Xavi Ricart, comparte escenario con Jorge Kent, Paco Déniz y Antonio Hortelano. La obra, una comedia con tintes de sátira social, huye de estereotipos y clichés, «y eso que hacer comedia en el teatro es lo más legal y difícil de hacer», añade. «Se trata de una historia en la que un matrimonio no consigue quedarse embarazados y el marido pide semen a sus amigos para hacer una inseminación. Al principio suena extraño, pero se hace mucho hoy en día», detalla el actor.

Un favorito más desconocido

Se declara amante de pasear la ciudad, destaca la zona de Ópera, el Palacio Real y La Almudena. Sin embargo, se reconoce «muy de campo» y menciona un lugar favorito algo más desconocido que los anteriores: la dehesa de Valdelatas. «Vivo en Alcobendas, muy cerca de una dehesa de pinos, como tres veces Casa de Campo, y esta a la que me refiero es una verdadera joya de la Comunidad de Madrid».

Para comer, cenar o «tomar algo», no lo duda y revela un secreto: La Abacería en la calle Príncipe, «un lugar de encuentro entre actores», ríe.