Este es el nuevo musical de Broadway que llega a la Gran Vía de Madrid

Hay historias que trascienden generaciones. Y hay historias que, además, saben reinventarse para brillar con más fuerza. Stage Entertainment, la productora responsable de éxitos como El Rey León, Aladdín, La Bella y la Bestia, Anastasia, Tina o Los Miserables, estrenará en octubre de 2025 un gran clásico en la Gran Vía madrileña: Cenicienta.

Con música de Rodgers & Hammerstein, este musical fue concebido originalmente para televisión en 1957 con Julie Andrews como protagonista, conquistando a más de 100 millones de espectadores. Adaptaciones posteriores en 1965 y 1997 –esta última con Brandy como Cenicienta y Whitney Houston como el Hada Madrina– consolidaron su estatus de clásico.

Cenicienta debutó en Broadway en 2013, con la llegada de una versión renovada, dirigida por Mark Brokaw y con un libreto actualizado por Douglas Carter Beane, que aportó una nueva perspectiva a la historia, incorporando profundidad y valores contemporáneos. Ahora, el público español podrá disfrutarla en el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña.

Más allá de la clásica historia de amor, Cenicienta nos presenta a Ella, una heroína que nos inspira con su determinación y valentía. Esta nueva versión no solo celebra el romance, sino que también invita a reflexionar sobre la justicia social, la autonomía y la importancia de luchar por nuestros sueños.

Todo ello cobra vida en una espectacular puesta en escena, acompañada por la extraordinaria partitura de Rodgers & Hammerstein, emblema de la edad de oro del teatro musical, con temas inolvidables como “In My Own Little Corner”, “Impossible” y “Ten Minutes Ago”.

Interpretada en directo por una magnífica orquesta y arropada por una escenografía que fusiona con maestría la esencia del teatro clásico con tecnología de última generación, Cenicienta se convierte en una experiencia única, mágica e inolvidable, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos culturales de la próxima temporada en Madrid. Una producción deslumbrante que redefine el concepto de cuento de hadas, fusionando la tradición con una narrativa moderna y vibrante.

Audiciones y ensayos

Estos días se encuentra en Madrid, realizando las audiciones finales para formar el elenco del musical, una parte del equipo creativo internacional del musical encabezado por su director y coreógrafo Anthony Van Last, Nicola Treherne, coreógrafa asociada, así como Alejandro de los Santos, adaptador y director residente del musical, y Xavier Torras, supervisor musical.

Los elegidos serán seleccionados de entre cientos de candidatos provenientes de todo el mundo, que han ido superando en las últimas semanas pruebas de canto, interpretación y danza.

El musical iniciará sus ensayos en agosto para levantar el telón del teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña el 3 de octubre de este año.