«Eugenio Onegin», alto voltaje emocional

Su trama sencilla explora temas de amor no correspondido y los conflictos internos de los protagonistas, víctimas de un contexto social implacable y hostil del que no logran liberarse. La historia de amor y rechazo entre Eugenio, un joven dandi de ciudad, estereotipo del héroe romántico egoísta, arrogante y egocéntrico, y Tatiana, una chica de campo que se enamora de él. Onegin la rechaza y seduce a su hermana Olga ante su pretendiente Lenski, poeta y amigo suyo, que ofendido, lo reta en un duelo que resulta mortal. El arrepentimiento por despreciar el amor de Tatiana lleva a Eugenio a entrar en una fase de soledad de la que ya no podrá salir. El origen y composición de la ópera están, que quería un drama íntimo y profundo basado en situaciones y conflictos vividos por él mismo. Como explica Christof Loy, «la ópera del momento le molestaba y decidió hacer algo distinto a lo habitual, no quería reyes, ni revoluciones, ni dioses, ni marchas –como dice en sus cartas–, sino algo íntimo que huyera de los atributos de la gran ópera, quería una pieza no apta para los grandes escenarios, de ahí su audaz solución de escribirla para los estudiantes del conservatorio», aunque esto no evitó su éxito posterior en Rusia y en toda Europa. «Cada vez se hacía más grandiosa, lo que suponía que la ópera iba en la dirección equivocada, por eso decidí volver al origen en esta producción –explica Loy–, trasladar esa atmósfera de intimidad que tenía Chaikovski, en mente cuando la escribió».