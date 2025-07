Perotti-León, una pareja "eléctrica" para tomar el Teatro Romano de Mérida

El 30 de julio siempre es especial en casa de los León: María cumple años. Pero este 2025, la actriz tiene algo más que celebrar junto a los 41 veranos: su debut en un escenario como el Romano de Mérida. «Casi na’», dice una mujer que tiene un deseo claro para este día: «Disfrutar y demostrar que lo estoy disfrutando. Si hay un sitio en el que hay que apretar el culo es este. Es un reto y vamos a dejar un trozo de nuestro corazón en estas piedras», cuenta a LA RAZÓN nada más finalizar un ensayo.

Asegura que puede sonar a tópico, pero que no es más que su realidad, que en casi dos décadas que lleva en la profesión «nunca he perdido la ilusión». «Cada función y cada cosa que hago en la vida la afronto como si fuera la primera». Y estrenar sobre las ruinas del Festival de Mérida contribuye a esa pasión infinita: «Llámame romántica o simplemente actriz, pero es así».

Lautaro Perotti, director teatral. Jesús G. Feria La Razón

Con esa energía y «sin miedo» se presenta León en una plaza como la emeritense para convertirse en la protagonista de 'Electra' de la mano de un hombre que hace tiempo que se la cogió «para no soltarla», Lautaro Perotti –también debutante por estos lares y también presente en la charla–. No habían terminado la gira de 'Casa de muñecas', donde la sevillana hacía de Nora, y entró de lleno el nuevo proyecto: «Ahí se nota la conexión del equipo. Somos una familia. No es tan habitual que te ofrezcan repetir. Es un desafío, y a su vez, un voto de confianza», sostiene un director que ha mantenido un reparto (León, Patxi Freytez, Santi Marín, Pepa Gracia y Alejandro Bruni) al que ha sumado a Elisa Matilla y a Nacho Machi, al piano; también repite, por supuesto, Eduardo Galán, que pasa de versionar a Ibsen a adaptar a Eurípides y Sófocles. «Eso es lo que me ha dado la fuerza para empalmar ahora con un mito griego», añade León.

Una familia real... y rota

Con este bagaje reciente llega Perotti con sus chicos para levantar una «Electra» que «indaga en los pensamientos y secretos de una familia real absolutamente quebrada, donde nadie es del todo inocente», explica. Con el regreso victorioso de Agamenón de la Guerra de Troya, él y su esposa Clitemnestra deben enfrentar un matrimonio marcado por «el maltrato, los engaños y heridas que no cicatrizan», matiza sobre el drama. Sus hijos, Electra y Orestes, cargan con un mandato de justicia y venganza que sufren y encarnan de maneras diferentes. Por su parte, Crisótemis, descreída de las traiciones palaciegas, elige vivir al margen. «La tragedia emerge cuando cada integrante de la familia, guiado por el dolor, el deber o el miedo, lleva sus convicciones hasta las últimas consecuencias –apunta el director– . Y el pasado se convierte en condena».

Para León, como en todo clásico griego, «lo interesante es meter la cabeza y descubrir, sobre todo, las sombras. Las tragedias nos permiten ponernos en un lugar que normalmente tratamos de evitar en nuestro día a día. En esta historia todos tienen sus razones y tratar de entenderlas nos da un poquito más de humanidad». También insiste Perotti en «ponerse en el lugar del otro». «Todos sabemos que va a terminar mal –prosigue–; que hay muerte por mucho que los personajes luchen para evitar el desenlace. Pero lo que a mí me conmueve es conocer a la persona. Aprender no para justificar, sino para empatizar».

María León David Jar La Razón

Retoma la actriz la palabra para traer la trama de «Electra» al presente: «Actualmente existen muchos problemas en la sociedad y uno de ellos es la poca escucha que existe. Y este tipo de clásicos nos ayuda a entrenar esa escucha, algo que no se permite todo el mundo porque a veces duele. En Mérida vamos a tener la oportunidad de decir a la gente que según dónde te pongas de la historia hay un resultado u otro. Eres tú el que decide qué lugar ocupas en este mundo», defiende la actriz.

Respecto a la versión de Galán, el director señala la «posibilidad de bucear en cada uno de los personajes». Les permite «mostrar toda su humanidad», presume Perotti de una obra en la que la música de Enrico Barbaro también tendrá un papel importante. «Sonarán cosas argentinas y sevillanas, flamenco y tango...».