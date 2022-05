Arturo Gilio: «No tengo nada más cerrado, todo pasa por Madrid»

Con 15 años, hace cuatro temporadas, llegaba el mexicano Arturo Gilio a Sevilla, sin ni si quiera el cobijo de una escuela taurino. «Intentamos entrara en la escuela, pero era muy difícil. Además, es normal que las oportunidades se las den a los novilleros que lleven más tiempo en ella». Así, desde la independencia, fue consiguiendo sus primeros contratos, hasta 20 novilladas sin caballos. «Tiene mérito, porque la mayoría de estos festejos son exclusivo para las escuelas» comenta Arturo». El mexicano fue forjando poco a poco su cuadrilla, que se han convertido en «una auténtica familia».

Arturo viene de hacer su mejor temporada en América, triunfando en La México y cortando un rabo en aguascalientes. Por si fuera poco, también ha tenido oportunidad de lidiar su primera encerrona, con cuatro novillos, uno de ellos de la ganadería de su padre, que lleva su nombre.

El mexicano, acostumbrado a no poder medirse constantemente con sus compañeros, ha construido su propia fórmula para poder estar a la altura cuando llegan los festejos y compite con ellos por primera vez: «Competir conmigo mismo es lo que me ha permitido llegar hasta aquí, y así lo voy a seguir haciendo. De esta forma, se refuerza de su entorno sin dejar que la frenética actualidad novilleril le arrolle. En el último mes y medio dos novilleros han conseguido la ansiada Puerta Grande de Las Ventas. «Yo lo único que puedo hacer es seguir mi camino», comenta Arturo. «Da igual lo que haya ocurrido antes, cuando uno se entrega el público acaba respondiendo».

Joselito Adame vuelve un año más en San Isidro, acompañado por una nueva generación de toreros mexicanos como Leo Valadez. «Somos una nueva camada muy prometedora y que lo hemos dejado todo por nuestra profesión».

Su espina de esta temporada es no haber estado en Sevilla: «Como estábamos anunciados en la última Feria de Abril antes de la pandemia, teníamos ilusión por debutar este año en mi segunda tierra, la que me acogió desde el primer momento y donde he crecido como torero. Pero la plaza no se va a mover y seguro que llegará una nueva oportunidad». Pero ahora solo le preocupa Madrid, de donde depende el resto de su temporada, ya que de momento no tiene nada más cerrado. «Todo pasa por San Isidro, es mi gran apuesta». La apuesta será esta tarde ante los novillos de Los Maños, ante los que ya se enfrentó en Zaragoza. Esta vez lo hará junto a Carlos Domínguez y Guillermo García.