Así son los esperados carteles de este San Isidro 2024

Con la premura que ya suele ser habitual en Plaza 1, empresa gestora de la Monumental de Las Ventas, comandada por Rafael García Garrido y Simón Casas, ya están en la calle los carteles de la Feria de San Isidro y la Comunidad, como adelantó casi al día mundotoro. Un serial que cuenta con el nuevo formato de descanso de los lunes y que ha entrado in extremis el gran triunfador del año pasado con dos puertas grandes en esta misma plaza Fernando Adrián. Eso sí, no actuará en el serial, si no en Beneficencia, que como se sabe está fuera del abono venteño.

Más Noticias OneToro TV Los toros desembarcan al ruedo de Vodafone TV

Los carteles que la empresa ha presentado a la Comunidad de Madrid han sido los siguientes:

Miércoles, 1 de mayo. Novillada picada. Jesús Moreno, Alejandro Chicharro y Juan Herrero (Diferentes ganaderías de la Comunidad de Madrid)

Jueves, 2. Tradicional Corrida Goyesca. Toros de El Montecillo para Fernando Robleño, Javier Cortés y Francisco José Espada.

Domingo, 5. Novillos de Los Maños para Jorge Molina, Álvaro Burdiel y Víctor Cerrato.

Feria de San Isidro

Viernes, 10 de mayo: Toros de Alcurrucén y El Cortijillo para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y García Pulido, que confirma.

Sábado, 11. Toros de Fuente Ymbro para El Fandi, Román y Leo Valadez.

Domingo, 12. Toros de Baltasar Ibán para Calita, Francisco de Manuel y Álvaro Alarcón.

Lunes, 13. Jornada de descanso.

Martes, 14. Novillos de Montealto para Diego Bastos, Nek Romero y Samuel Navalón.

Miércoles, 15. Día de San Isidro. Toros de El Parralejo para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Alejandro Fermín, que confirma.

Jueves, 16. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Sebastián Castella, José María Manzanares y Tomás Rufo.

Viernes, 17. Toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Ginés Marín.

Sábado 18. Toros de El Capea para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Miura

Domingo, 19. Toros de Miura para Rafael Rubio ‘Rafaelillo’, Juan de Castilla y Jesús Enrique Colombo.

Lunes, 20 de mayo jornada de descanso.

Martes, 21. Novillos de Fuente Ymbro para Alejandro Peñaranda, Ismael Martín y Jarocho.

Miércoles 22. Toros de El Torero para David Galván, Álvaro Lorenzo y Ángel Téllez.

Jueves, 23. Toros de El Puerto de San Lorenzo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo.

Viernes, 24. Toros de Conde de Mayalde para Cayetano, Roca Rey y Jorge Martínez, que confirma.

Sábado, 25. Toros de La Ventana del Puerto para Sebastián Castella, Daniel Luque y Christian Parejo, que confirma.

Domingo 26. Toros de Capea y Montalvo para Diego Ventura, Cayetano y Ginés Marín.

Lunes 27. Jornada de descanso.

Martes, 28. Novillos de Guadaira para Lalo de María, Pepe Luis Cirugeda y Alejandro Chicharro.

Miércoles 29, Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

Jueves, 30. Toros de Alcurrucén y El Cortijillo para José María Manzanares, Daniel Luque y Víctor Hernández, que confirma.

Viernes, 31. Toros de Santiago Domecq para Uceda Leal, Alejandro Talavante y Borja Jiménez.

Sábado 1 de junio. Reses de Los Espartales para Rui Fernandes, Sergio Galán y Diego Ventura.

Domingo, 2 de junio. Toros de Pedraza de Yeltes para Juan Leal, Francisco José Espada e Isaac Fonseca.

Martes, 4 de junio. Toros de José Escolar para Fernando Robleño, Gómez del Pilar y Damián Castaño.

Miércoles 5. Corrida de la Prensa. Paco Ureña y Borja Jiménez, mano a mano con Victorino Martín.

Jueves, 6. Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y José Garrido.

Viernes, 7. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Emilio de Justo, Roca Rey y Borja Jiménez

Sábado, 8. Toros de Román Sorando para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Domingo, 9. Corrida de la Beneficencia. Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Fernando Adrián (Garcigrande)

Domingo 16. Corrida In Memoriam. José María Manzanares, Alejandro Talavante y Paco Ureña (Jandilla y Vegahermosa)