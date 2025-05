Esta es la corrida de hoy de San Isidro que tiene loco a Madrid: la Prensa con Morante y presidenta (horarios y dónde verla)

Madrid se viste de gala este miércoles 28 de mayo. La Plaza de Toros de Las Ventas acoge una cita cargada de simbolismo: la Corrida de la Prensa, que este año celebra su 125º aniversario. Un cuarto de siglo después de su primera edición en 1900, este festejo singular regresa con un cartel de relumbrón: Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo harán el paseíllo para lidiar un encierro de Garcigrande, una de las ganaderías predilectas de las figuras.

Nacida a finales del siglo XIX por iniciativa de la Asociación de la Prensa de Madrid, la Corrida de la Prensa fue durante décadas uno de los eventos sociales y taurinos más destacados del calendario. Asistían políticos, escritores, académicos y reyes; se dictaban sentencias de temporada; se curtían leyendas.

Hoy, aunque los tiempos han cambiado, el festejo mantiene ese halo de acontecimiento. Por eso, la edición de este año adquiere un carácter casi conmemorativo. 125 años después, el toreo sigue siendo noticia.

Morante de la Puebla llega con el peso simbólico de quien encarna la tradición con alma de vanguardia. Maestro del detalle, díscolo e irrepetible, cada tarde suya es una moneda al aire. Esta en un momento para no perdérselo. De ello da cuenta sin ir más lejos la Feria de Abril de Sevilla o la de Jérez, donde ha cortado un rabo

La corrida llevará el hierro de Garcigrande , una ganadería habituada a los carteles grandes y las faenas memorables. Eso sí, también le exigen emoción y fondo. Madrid no perdona el toro descastado.

La afición estará atenta: tras una feria de San Isidro con altibajos ganaderos, todo lo que pase en el ruedo tendrá lectura crítica.

Esta corrida no es una más. Su título recuerda la vieja complicidad entre la prensa y la tauromaquia, dos mundos que se contaron durante décadas con fervor mutuo. La prensa reflejaba el pulso taurino y la tauromaquia ofrecía relatos, gestas y héroes. Hoy, con la profesión periodística en metamorfosis y la fiesta en el ojo del debate cultural, la cita cobra una carga simbólica mayor.

Las taquillas hace tiempo que colgaron el cartel de "No hay billetes".

El reloj de Las Ventas marcará las siete en punto. Se abrirá la puerta de cuadrillas. Y durante dos horas y media, el tiempo se detendrá, como ocurre cada vez que el toreo se enfrenta al juicio de Madrid. La Corrida de la Prensa cumple 125 años, y lo celebrará con lo único que importa: toro y torero frente a frente.

Este año, sin embargo, habrá una ausencia notoria en los tendidos: la del Rey Felipe VI, que no asistirá al festejo pese a la relevancia de la efeméride. En otros tiempos, la presencia del monarca en la Corrida de la Prensa subrayaba su carácter institucional y su raigambre en la vida pública española. La ausencia del jefe del Estado en el 125º aniversario no pasa desapercibida y añade una lectura simbólica a una corrida que nació, precisamente, como celebración del vínculo entre la prensa, el poder y la cultura popular. Una mala decisión, que su padre no hubiera dejado pasar y donde la Casa Real siempre es tratada con un cariño excepcional.

En cambio, será Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid quien presida este festejo y estará acompañada nada menos que de Espartaco.