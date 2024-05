El PP promueve el Premio Senado para la tauromaquia

Las reacciones al flagrante desprecio que Ernest Urtasun ha hecho de la cultura taurina con sus últimas decisiones, a pesar de ser el responsable de su protección como ministro, no se detienen. De hecho, cada día son más las acciones que se realizan en busca de resaltar la importancia del toreo a todos los niveles en nuestro país. La última de ellas, al menos hasta ahora, ha sido anunciada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, donde ha alzado su voz en defensa de la tauromaquia, presentando este jueves 16 de mayo alegaciones a la consulta pública previa de la Orden del Ministerio de Cultura, la cual propone la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia.

El PP ha dejado claro su posicionamiento al respecto, solicitando que no se apruebe la Orden Ministerial proyectada y exigiendo la convocatoria inmediata del Premio Nacional de Tauromaquia para el año 2024. Para el partido, la tauromaquia no solo representa una expresión cultural arraigada en la identidad española, sino que también es valorada por su contribución ecológica y económica. Es así como el Partido Popular se suma al amplio respaldo que ha encontrado la tauromaquia desde diversos sectores de la sociedad, incluso de voces desde el propio partido de Gobierno, que no comparten el mismo punto de vista que sus socios de Sumar.

En este sentido, tanto aficionados como responsables políticos, incluyendo a algunos de la izquierda, junto con organizaciones del sector como la Fundación Toro de Lidia, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Unión de Toreros, la Asociación Nacional de Espectáculos Taurinos y la Alianza Rural, han expresado su descontento ante la posible supresión del Premio Nacional de Tauromaquia. De hecho, estas entidades han llegado a solicitar la dimisión del ministro de Cultura como medida ante lo que consideran una decisión arbitraria y perjudicial para el patrimonio cultural español.

Las reacciones no se han limitado al ámbito político y profesional, sino que han alcanzado también a las entidades locales y regionales. Desde ayuntamientos que planean presentar mociones para la restitución del premio hasta Comunidades Autónomas como Andalucía, donde la tauromaquia tiene un arraigo profundo, se consolidan iniciativas de apoyo a esta manifestación cultural.

De hecho, la Fundación Toro de Lidia ya ha iniciado contactos con distintos dirigentes autonómicos que han propuesto la creación de un Premio de Tauromaquia, con el objetivo de reunir esos esfuerzos y unificarlos para darle mayor fuerza y realce a esta acción en respuesta a la decisión ministerial.

No obstante, el Partido Popular ha aprovechado el Día de la Tauromaquia para sintetizar sus argumentos en defensa de esta práctica. Para ellos, la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia constituye un acto de censura que atenta contra la libertad y la protección de la cultura. Además, consideran que dicha medida contraviene la obligación constitucional de los poderes públicos de proteger y conservar el patrimonio cultural, poniendo en riesgo una tradición profundamente arraigada en la historia y la identidad de España. Razones que justifican la moción presentada en el Senado, con la que, además de la rectificación y convocatoria del Premio Nacional de Tauromaquia 2024, pretenden también restablecer la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes para la Tauromaquia, suprimida en 2023, sí como el reconocimiento de la importancia económica y social del toreo como generador de empleo, riqueza y desarrollo. Además, proponen que desde el Senado, en colaboración con la Asociación Taurina Parlamentaria, los grupos parlamentarios y las Comunidades Autónomas que quieran adherirse, convocar anualmente el Premio Senado para la Tauromaquia.