Rafael García Garrido: «La de Fallas es una feria de máximos»

«Hemos querido tener un detalle con la gente que ha sufrido tanto los efectos de ese desastre, hemos hablado con el presidente de la Diputación y destinado un paquete de entradas para la corrida del día 19 de marzo, para que la propia corporación las distribuya en los municipios afectados por la DANA. Creemos que hay que echar una mano, y debido a las consecuencias de aquel temporal, mucha gente no iba a poder venir a los toros y queremos contribuir así a que, al menos, cuatro mil personas damnificadas puedan venir a los toros ese día». También habló sobre el proyectado festival a beneficio de aquellos damnificados por la DANA: «Eso está en manos de Una rueda de prensa en lugar de una gran gala, como tantas otras veces se ha hecho, sirvió para hacer públicos los carteles de la próxima feria de Fallas . Espacios Nautalia 360, la empresa gestora de la plaza de toros de Valencia, ha querido con este gesto manifestar su pesar por los trágicos efectos de la DANA que asoló buena parte del sur de la ciudad del Turia. Y no solo se han limitado a renunciar a un gran fasto y una celebración con pompa y esplendor, sino que han tenido el detalle de poner a disposición de la Diputación un elevado número de entradas para que las distribuya entre los afectados. Así lo explicaba el director general de la empresa, Rafael García Garrido:También habló sobre el proyectado festival a beneficio de aquellos damnificados por la DANA: «Eso está en manos de Manzanares , quien tiene que terminar de rematar el cartel, pero la idea es que se haga en mayo».

«No, no puedo dar ese dato. Es elevado, muy elevado, pero no puedo revelar la cifra; es un asunto interno de la empresa». En cuanto a la feria en sí, García Garrido hablaba de ella como una feria de máximos: «Hemos confeccionado una feria en la que están todas las grandes figuras y tres de ellas, Manzanares , Talavante y Roca Rey, repiten actuación. Teniendo en cuenta el planteamiento que hace Roca Rey este año, que doble actuación en esta feria es muy significativo. Es una feria de máximos, por cuanto junto a ellos están otros diestros del grupo especial y que tienen atractivo y tirón para el público. Hemos querido hacer una feria en la que todos los días haya mucha gente en los tendidos y para eso hemos confeccionado unos carteles cuyo presupuesto es el más alto de los últimos años». Y aunque se le preguntó por el particular, no quiso revelar el montante del presupuesto para este ciclo:

Al hablar de esos carteles también reconocía algunas ausencias y así las justificaba: «La feria que hemos hecho es al 90% de la que hubiésemos querido hacer. Siempre hay alguien que se queda fuera. Morante ha planificado una temporada que comienza en Olivenza y en su plan de puesta a punto no entraba el venir a Valencia en Fallas. Luego hay otros toreros que no han podido entrar, como es el caso de Navalón, que estuvo hasta el último día que rematamos los carteles y que al final no pudo entrar, pero es un torero joven con el que contamos y seguro que estará en Valencia en muchas otras ocasiones».

Víctor Zabala de la Serna, gerente de Espacios Nautalia 360, resaltaba no sólo el cartel de espadas sino también el capítulo ganadero: «Creo que hay ganaderías que están en un gran momento y que pueden dar un gran espectáculo. Debutarán en fallas los toros de El Parralejo y los de La Quinta, dos ganaderías que están en un gran momento». Preguntado por la ausencia de Santiago Domecq aclaró los motivos de la misma: «tras su éxito de julio hablamos con el ganadero para tener una corrida suya para fallas y en eso quedamos, pero en octubre ya se vio que no iba a ser posible porque la corrida que tendría que venir a Valencia no iba a estar puesta para esas fechas. Ese es el motivo por el que no haya toros de Santiago Domecq en esta feria».