El secreto de las oportunidades

Consumido en esta feria el espacio dedicado a los festejos de promoción, una clase práctica y una novillada sin caballos, los festejos mayores fueron de nuevo el plato principal de las fiestas de La Magdalena. Con un aliciente, además, puesto que en esta novillada con los del castoreño ya en acción, debutó con picadores un torero de la tierra, Javier Aparicio, formado en la escuela taurina que mantiene la Diputación y que dirige el que fuera matador Varea. No tuvo excesiva fortuna con el novillo de su presentación, manso y muy a la defensiva, embistiendo a oleadas, casi siempre con la cara metida entre las manos y sin acabar de pasar. Pero derrochó voluntad y ganas y no cesó en sus intentos por lucir, aunque sin demasiado éxito. Para la estadística y la historia: el novillo con el que Aparicio inicia su nueva etapa fue “Tacaño”, marcado con el número 43, negro chorreado y de 449 kilos de peso.

El sexto salió descoordinado y fue devuelto. El sobrero, también del hierro titular, tuvo su exigencia y sacó genio cuando no se le llevaba sometido, algo que no siempre pudo hacer su matador, que no lo tuvo fácil con una prueba tan complicada, evidenciando su falta de actuaciones y rodaje y supliendo con voluntad y esfuerzo el dominio necesario para que su toreo fuese efectivo.

Javier Zulueta , que acabó siendo el triunfador de la función, se llevó la primera oreja de la tarde tras una faena de tono muy clásico, dejando ver compostura y empaque ante un utrero muy cómodo pero noble y aunque le faltó entrega no creó problemas a su matador, al que también le faltó quizá reunirse más con su oponente.

Tuvo más movilidad y chispa el cuarto, que peleó en varas y fue acometedor y pronto al trapo, dejando que el novillero sevillano volviese a dejar patente su buen gusto y concepto, aprovechando las muchas opciones que ofreció el de Montalvo y luciendo sobre todo cuando toreó al natural. No se demoró al matar y consiguió salir por la puerta grande. El secreto del éxito en la vida, como bien dijo Disraeli, es estar preparado para una oportunidad cuando llega.

Tampoco el lidiado en segundo lugar fue un animal que asustase por sus defensas. Apenas recibió castigo en el caballo y en el ultimo tercio tuvo fijeza y tomó obediente la muleta. Cristian González, que le recibió con dos largas de rodillas, anduvo muy dispuesto y entregado, dejando ver que sabe lo que lleva entre manos y toreando con ligazón y templanza. Sus fallos con los estoques le privaron de un trofeo más que merecido.

De nuevo el mal manejo de los aceros privó de premio al salmantino en su segundo turno, en el que volvió a demostrar que quiere ser torero. Tiró de nuevo de repertorio toreando de capa y anduvo muy seguro y puesto con la franela en un trasteo dominador y limpio, dando una vuelta al ruedo como consuelo. Aplíquese aquí lo del aprovechar las oportunidades.

FICHA DEL FESTEJO:

Jueves 27 de marzo de 2025. Plaza de toros de Castellón. Tercera de la feria de La Magdalena. Un tercio de entrada. Novillos de Montalvo, el sexto corrido como sobrero, desiguales de presentación y de buen juego en conjunto.

Javier Zulueta, de celeste y oro, entera (oreja); y estocada (oreja).

Cristian González, de azul marino y oro, dos pinchazos y cuatro descabellos (silencio tras aviso); y estocada atravesada, pinchazo y estocada corta (vuelta al ruedo).

Javier Aparicio, de verde botella y oro, estocada (palmas); y pinchazo y estocada baja (vuelta al ruedo).