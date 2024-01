"Unwritten": el secreto tras la canción de "Cualquiera menos tú" que no te podrás sacar de la cabeza

Es uno de esos fenómenos que, cuando el cine en salas se ha convertido en una cuestión de eventos, puede desencadenar un taquillazo. La comedia romántica "Cualquiera menos tú", que se estrena el 19 de enero en España y está protagonizada por Glen Powell ("Top Gun: Maverick") y Sydney Sweeney ("Euphoria") ya lleva recaudados unos 80 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá, tres veces su presupuesto. Además de por revitalizar (una vez más) un género como el de la rom-com, imposible de matar por mucho que pasen los años y se revisen las relaciones sexo-afectivas, la película dirigida por Will Gluck está cogiendo mucha tracción en las redes sociales (sobre todo en TikTok) donde son varios los usuarios que, explican, no se pueden quitar de la cabeza la canción que recorre todo el filme y que también aparece en los créditos finales.

El chicle mental, en forma de composición pop celestial, no es otro que "Unwritten", canción de Natasha Bedingfield lanzada a finales de 2004. De hecho, los menos jóvenes recordarán la canción de inmediato, al haberse usado de manera insistente en campañas publicitarias como una de Pantene a nivel mundial o en otras producciones de cine y series. De hecho, "Cualquiera menos tú" ("Anyone but you", en su título original en inglés) es solo la última de una larga de películas que la han utilizado y que pasan por "The Hills", "Soñando, soñando... triunfé patinando" o "Pretty Little Liars". Y es que, más allá del "hit" de Bedingfield y los "trends" que ha inspirado en Internet, la canción se ha asociado siempre con momentos de alegría extrema, con la felicidad y con esa sensación de alzamiento anímico por pura alegría que parece destilar una canción cuya letra versa sobre la libertad de un futuro incierto.

La historia secreta detrás del éxito de la canción

Lo que muchos no sabrán, más allá de lo pegadizo de la canción compuesta por la propia Bedingfield junto a los productores Danielle Brisebois y Wayne Rodrigues, es que su proceso de creación esconde muchos secretos. La mayoría de ellos fueron revelados en "The Story Of", el espacio de micro-documentales del medio "Vice" en el que se analizaban las "dietrologías" de varios "hits" musicales contemporáneos. "Hubo varios momentos de bloqueo creativo. No sabíamos qué íbamos a hacer ni cómo se iba a llamar la canción, no sabíamos qué teníamos entre manos", confesaba Bedingfield en el documental. Y seguía, sobre las sesiones de composición: "Brisebois le aportó a la letra, y al coro que era lo que nos faltaba para que la canción fuera redonda, una visión angelical. (...) Lo mejor de que se sumara Wayne (Rodrigues) al proyecto es que le aportaba ese toque más clásico, porque había sido un DJ de discoteca durante mucho tiempo".

La canción, que primero se lanzó en Reino Unido y después en Estados Unidos (tras el otro gran éxito de Bedingfield, "Pocket Full of Sunshine") se acabaría convirtiendo en la más reproducida en la radio americana en 2006 y en disco de platino. También le valió a Bedingfield sus primeras dos nominaciones al Grammy, aunque perdería frente a Christina Aguilera el galardón al disco del año. "No estábamos muy seguros del potencial de la canción", confesaba en el documental Andrew Frampton, director de Phonogenic Records y el hombre encargado de popularizar la canción a través de varios contratos publicitarios.

Uno de los datos más curiosos sobre "Unwritten" es que tiene varias duraciones, como suele ser habitual en los cortes para radio, variando en hasta 20 segundos de una versión a otra. También, como se apunta en el documental, uno de los rasgos característicos de la canción es que está escrita en Fa mixolidio, un tipo de escala diatónica que le ayuda a transmitir la positividad de sus letras (y a mantener notas en el fondo que la asocian con ritmos índicos, incluso, como de meditación) y que se ha usado en composiciones como "Norwegian Wood", de The Beatles.