Las 12+1 preguntas que no contestará Laporta

La perorata que ayer soltó a las peñas culés en Madrid ese por otra parte excelente orador que es Jan Laporta permite adivinar por dónde irán los tiros de su intervención hoy en el Camp Nou sobre el "Negreirazo". Una comparecencia que ha despertado más expectación si cabe que la de Donald Trump ante la Corte Federal de Nueva York. El presidente del Fútbol Club Barcelona echó mano de la conspiranoia, del enemigo externo y del “y tú, más” para intentar frenar un escándalo, el de los 7,5 millones en sobornos pagados al número 2 de los árbitros durante 17 años, que amenaza no sólo con llevarse por delante su Presidencia sino también con dejar herida de muerte la entidad para mucho tiempo:

-Hay otros clubes, en concreto uno que se ha presentado en el juicio [obviamente, el Real Madrid], que históricamente ha estado favorecido por los árbitros y eso me parece que no tiene sentido-.

La tarea de Laporta de sofocar la pedazo de crisis es cuasiimposible teniendo en cuenta el aluvión de pruebas que hay encima de la mesa, a cual más incontrovertible. Esto es como si se intenta ir de rositas de un proceso penal un tipo que ha asesinado a otro delante de 10 cámaras de televisión, 20 policías y 70 testigos, entre ellos, un notario. No le salvaría ni la caridad. Al Barça le ocurre exactitamente lo mismo. Lo que me gustaría es que la comparecencia no sea un cachondeo nivel dios, algo altamente probable teniendo en cuenta el hooliganismo de buena parte de la prensa deportiva en general y de la barcelonesa en particular. Como quiera que no estoy seguro de que se le vayan a formular las preguntas que tocan, ahí van las mías, que no son sino las preguntas que nunca contestará nuestro protagonista, bien porque se hará el sueco, bien porque nadie osará plantearlas. Ya se sabe: en el oasis catalán la discrepancia no está precisamente bien vista, sea política, social, económica o deportiva. Ahí va mi retahíla de interrogantes, perogrullo del bueno:

1. ¿Por qué continúan insultando a la inteligencia con la tesis de que los pagos a Negreira no prueban la compra de árbitros? ¿Acaso lo hinchaban a millones por su cara bonita?

2. Se ha desmarcado de los acontecimientos, como si el caso Negreira no fuera con usted, pero en su primera etapa le astillaba 573.000 euros anuales. ¿Por qué?

3. Ha intentado desviar el tiro al sucesor de su sucesor, Josep Bartomeu. Sin embargo, además de sobornar a Negreira, usted cuadruplicó los abonos de 145.000 a 573.000 euros anuales. ¿Nos toma el pelo?

4. ¿En qué consistía el acuerdo con Negreira? No había contrato firmado ni se conocían sus cometidos.

5. Si ese dinero no se empleaba para comprar árbitros, cabe otra posibilidad, que fuera un saqueo puro y duro de las arcas del club. ¿Con cuál nos quedamos?

6. ¿Por qué tras tenerle 17 años a sueldo ahora acusan a Negreira de haberles estafado? ¿Por qué no acudieron a los tribunales? Diecisiete años son demasiados para que una estafa pase desapercibida.

7. ¿Le mencionó Gaspart los pagos a Negreira durante el traspaso de poderes en 2003? ¿Le indicó cuál era el cometido del número 2 de los árbitros?

8. Sus alegaciones chocan con las declaraciones de Negreira ante Hacienda, a la cual aseguró que el dinero satisfecho fue para lograr “la neutralidad arbitral”. ¿Fue así?

9. ¿Por qué cargaron los pagos al Área de Relaciones Institucionales y no a la Deportiva si la tarea de Negreira era ayudar al equipo?

10. ¿Tuvieron algo que ver los sobornos a Negreira con el hecho de que a su equipo no le pitaran un solo penalti en contra en 78 jornadas de Liga, de febrero de 2016 a marzo de 2018?

11. Por lo que usted sabe, ¿qué hacía el hijo de Negreira con los árbitros en los prolegómenos de los partidos en el Camp Nou? ¿Les aleccionaba? ¿Les daba consignas?

12. ¿Teme que la UEFA les inhabilite en Champions por comprar al número 2 de los árbitros españoles? ¿Cómo actuarán en ese caso? ¿Jugarán entre semana en Arabia Saudí para tapar el agujero económico, tal y como usted ha insinuado?

13. ¿Puede prometer o jurar por su conciencia y honor que no hicieron lo propio en competiciones europeas?

Gracias por su amabilidad, señor Laporta. Mucha suerte, que falta le va a hacer.