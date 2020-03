Messi ha aceptado, como representante de todos los jugadores del Barcelona, bajarse el sueldo. Pero no ha querido hacerlo sin dejar un mensaje más la directiva del Barcelona con quien sus diferencias son muy grandes y quien diría si insalvables:

“Por ello no deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos. De hecho, si el acuerdo se ha demorado unos días es simplemente porque estábamos buscando una fórmula para ayudar al club y sus trabajadores en estos momentos tan difíciles”, escribe Messi en su comunicado. Es decir, acepta bajarse el sueldo e incluso aseguran que van a ir más lejos para que el resto de empleados pueda cobrar su parte, pero deja muy claro, incluso en una situación tan extrema, sus diferencias con Bartomeu. Hay que recordar que el futbolista argentino tiene firmado que cada verano puede marcharse del Barcelona sin que el club catalán reciba ningún dinero.

En su escrito, Messi acepta que la plantilla se baje el sueldo y más: "Por nuestra parte, ha llegado el momento de anunciar que, al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el Estado de Alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación. Si no hablamos hasta ahora fue porque lo prioritario para nosotros era encontrar soluciones que fueran reales para ayudar al club, pero también a los que más perjudicados se iban a ver en esta situación”. Messi despide el comunicado enviando ánimos a la gente confinada en sus casas: “Muy pronto vamos a slair de esto y lo haremos todos juntos”.

No es la primera vez que Messi manda un recado a través de la redes sociales a la directiva. Ya hizo que todo el club se tambaleara cuando respondió en Instagram a unas declaraciones del director deportivo. Abidal. El francés, ex compañero de Messi, dejaba caer que la salida de Valverde había sido provocada por los futbolistas, que no trabajaban a fondo con el ex entrenador azulgrana y que casi habían servido su cabeza a la directiva.

Messi no se calló y parece que ha tomado la determinación de no hacerlo ya nunca. Ahora, no ha querido dejar pasar la ocasión de mandarle un recado a la directiva. Considera Messi que el club, en vez de defender a los jugadores de la primera plantilla, siempre les pone a los pies de los caballos, que buscan siempre la manera de hacerles quedar como culpables de todo lo que sucede.

Lo que es evidente es que, desde hace tiempo, hay una guerra en el Barcelona. Por un lado, la plantilla y por otro, la directiva. Y hasta en gestos de solidaridad, se reparten palos.