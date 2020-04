Salva Ballesta es ahora entrenador del Algeciras y con su larga experiencia como futbolista profesional, no engaña a nadie respecto a su ideología. En una entrevista en El Desmarque ha hablado de la actualidad, del confinamiento y de un asunto que tanto divide la opinión en España como son las donaciones de Amancio Ortega, el dueño de Zara: “Otros que lo critican y luego mandan a sus familias a la salud privada. Me extraña que tenga deudas con hacienda. Lo que está claro es el gesto que ha tenido, la cantidad de dinero que ha donado. Y por favor, algunos que lo critican no cumplen nada de lo que dicen y, además, dicen de vivir de una manera y luego actúan como auténticos millonarios con el ejemplo contrario de lo que dicen...", asegura Salva Ballesta, que no se ha quedado a gusto hasta que no ha lanzado otro mensaje, esta vez negativo: "Y en vez de pedir caceroladas (en el termino positivo) a sanitarios, policías, guardia civiles y militares, el señor Pablito se dedica a pedir otro tipo de motivo por las cacerolas, manda cojones”.

Son muchos ya los deportistas que han opinado públicamente sobre algunas decisiones de los gobernantes a la hora de afrontar la lucha contra el coronavirus. Es como si el confinamiento y la falta de partidos y competiciones oficiales hiciese que los deportistas, y especialmente los futbolistas, no tuviesen más remedio que hablar de un asunto que preocupa a todo el mundo y que les ha convertido, más o menos, en personas comunes.

Desde Pepe Reina, hasta Soldado, pasando por Mario Suárez o ex futbolistas como García Calvo o Del Bosque (aunque éste a favor, para atacar a Fernando Alonso), o tenistas como Feliciano López o el ex jugador Alfonso Reyes, de mucha actualidad por cómo ha pasado el coronavirus. Todos ellos han estado en los medios o en las redes sociales, a veces con palabras más o menos gruesas para opinar como antes no hacían de un asunto que polariza a la población.

La admiración hacia Amancio Ortega ya la escribió Salva Ballesta en su Instagram hace una semana: “AMANCIO, GRACIAS POR TU SERVICIO A ESPAÑA .LOS ESPAÑOLES TENEMOS EL PRIVILEGIO DE TENER UN EMPRESARIO CON GRAN CORAZÓN Y HUMANIDAD. MI MÁS SINCERA ADMIRACIÓN,RESPETO Y AGRADECIMIENTO”, puso así, en mayúsculas.