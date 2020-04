Alba Casillas es la prima más polémica de Iker Casillas. Ha estado en varios programas de televisión y suele llamar la atención. En este confinamiento que todos estamos viviendo lo ha vuelto a hacer publicando un video de Tik Tok en el que se ven a ella y al pequeño Nicolás en el mismo jardín, es decir, compartiendo cuarentena juntos.

Ambos graban una especie de chiste: “¿Me quieres?”, le pregunta él; “No”, contesta ella. Él dice: “Me voy” y la prima del guardameta del Oporto y aspirante a la Federación española le dice: “Espera, no me has preguntado si te amo”.

“¿Me amas'”, pregunta el pequeño Nicolás, cada día más volcado en polémicas y programas del corazón.

“No”, contesta ella.