Paco González, sobre Xavi y Guardiola: “Hablan de España como una república bananera. Y no es así”

Paco González se hizo viral el día que llamó “lamejeques” a Xavi y Guardiola por cómo defendían a Qatar y, en cambio, hablaban mal de España: “Vivimos en un mundo en el que manda el dinero. Todo lo marca el dinero. Cada uno lleva las lentejas a su casa como puede pero si te has vendido al petrodólar como Xavi y Guardiola , no des lecciones morales, ni una más por favor, no difaméis más a España; seguid a lo vuestro. Xavi y Guardiola, sois unos lamejeques; a seguir lamiendo"aseguró el locutor español, enfadado como nunca. ""e da igual que me llamen facha, me da igual, ya me llamaron rojo. Que no vuelvan a difamar a España; lamejeques”.

Ahora el periodista de la Cope ha explicado su arranque en Marca. “Yo soy un tío muy normal y me parece muy bien que quien quiera ser independentista lo sea, pero que Xavi y Guardiola se atrevan a hablar de España como una república bananera donde no hay libertades cuando saben que no es así, pues me calenté y dije lo de “lamejeques”. Nunca me han felicitado tanto en mi vida. Recuerdo que íbamos a jugar un partido de fútbol al día siguiente en La Chopera y había gente jugando al pádel. Cuando me vieron pasar pararon sus partidos y se pusieron a aplaudirme. No se me olvida”, ha asegurado,

También asegura que no le gustó lo que dijo Piqué una vez que sentía la Selección: “Lo único que pido es que sean consecuentes y si no sienten la camiseta de España, pues que no vayan a la selección. Es lo que dije: que los que se pongan ese escudo que representa a un país que lo hagan con ilusión”, añade en la entrevista