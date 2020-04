Hace siete año lo impensable le sucedió a Bobby O’Donnell: se estaba acercando a la línea de meta del Maratón de Boston 2013, donde su familia se reunió para animarlo, cuando las bombas terroristas mataron a tres espectadores e hirieron a más de 260 personas. Su familia escapó ilesa. No O’Donnell, cuyas heridas eran invisibles y marcaban su alma. “Mi lesión”, dice, “estaba en mi cabeza”.

O’Donnell tardó años en darse cuenta de que padecía un trastorno de estrés postraumático. Ahora, con 26 años, es el autor de “Running Wild”, una memoria recientemente publicada acerca de completar maratones o ultramaratones en los siete continentes, esquivando pingüinos en la Antártida y bordeando las laderas del Monte Everest, en una búsqueda de curación interior y redescubrir la alegría. de correr.

Paramédico a tiempo parcial, ha estado transportando pacientes con COVID-19 a hospitales. Habló con The Associated Press sobre su propio viaje de regreso a la salud mental, la importancia del autocuidado y la ansiedad, la depresión y el trauma con el que algunos pueden estar luchando a medida que la pandemia agota a las personas.

¿Entonces está tratando a pacientes con COVID-19 como médico ahora?

O’Donnell: De vez en cuando, sí. Es una locura ni siquiera entrar en la casa de alguien para evaluarlos. Alguien llama al 911 y lo estás haciendo en las puertas ahora desde más de varios metros de distancia incluso antes de entrar en la casa.

-La tuya es la historia de alguien que sufrió TEPT y heridas invisibles del ataque terrorista en 2013, y cómo pudiste superar eso. Pero ahora avanza rápidamente hasta 2020, y parece que mucha gente podría estar sufriendo.

-O’Donnell: Decirle a las personas que se queden adentro e interrumpir por completo su vida cotidiana ... la salud mental será un gran efecto dominó que se derivará de esto. Las salas de emergencia tendrán dificultades para tratar problemas psiquiátricos, porque les estamos diciendo a las personas que no vayan al hospital. Las personas que normalmente saldrían a buscar ayuda ahora tienen miedo de entrar en este entorno. Es un momento importante para controlar su propia salud mental. El hecho de que pienses que alguien ha pasado por algo peor que tú, no devalúa el trauma o la angustia que has tenido.

-En tu libro, nos llevas a este extraordinario viaje personal de tratar de comprender lo que te sucedió (en el maratón). ¿Qué era más catártico: el funcionamiento real o la escritura del libro?

-O’Donnell: Pasé aproximadamente un año viajando fuera de los EE. UU., Y una pequeña fracción de eso, aproximadamente 44 horas en total, lo pasé corriendo. Gran parte de este proceso de curación para mí fue conocer gente de todo el mundo y crear amigos para toda la vida, abriéndome de nuevo al mundo. Pasé de ser un niño de 19 años que estaba aterrorizado por el mundo a poder encontrarme dentro de él.

-En un momento del libro, hablas de cómo se te ocurrió que tal vez el bombardeo de una manera extraña fue una bendición en tu vida.

O’Donnell: Creo que la gente podría encontrar esto en COVID. El bombardeo del maratón de Boston fue, sin duda, el peor día de mi vida. Pero si no sucediera, no habría ocurrido nada en el libro. Nunca hubiera viajado, nunca experimentado el mundo como lo hice. Me costó que me sucediera esta cosa terrible para que ocurrieran todas las cosas maravillosas que siguieron. Cuando me enfrento a una tragedia o adversidad, me doy cuenta de que necesito decidir a dónde quiero que vaya desde aquí

-¿Algún consejo para las personas que navegan por todo el estrés y el trauma alrededor de COVID?

O’Donnell: No tengas miedo de hablar con la gente. Una de las peores cosas que hacemos con la salud mental es que existe un gran estigma a su alrededor. No hablamos de eso. Para mí, lo que ayudó fue salir corriendo a las colinas y montañas, estar afuera y hablar con la gente. No tengas miedo de enviarle un mensaje de texto a alguien y consultar a otras personas.