“Me sentí solo y muy vacío”, Nico Terol habla de lo mal que lo pasó al retirarse del motociclismo

Nico Terol cuenta en un documental de DAZN lo duro que fue para él psicológicamente aceptar que no volvería a ser piloto. El campeón de 125cc en 2011 narra sus grandes momentos, sus victorias y podiums, pero también esa otra cara del deportista de élite, que de un día para otro ve que todo se termina. “Te preguntas cómo este deporte puede ser tan cruel a veces. Cuando me retiré me sentí solo y muy vacío”, reconoce el valenciano, que sufrió de estrés y ansiedad en algunos momentos de su carrera deportiva.

"La cabeza empezó a fallarme, me empecé a sentir inseguro encima de la moto y las altas expectativas no te ayudan. Me costaba gestionar los nervios y la bola de nieve se hizo grande. Cuando todo va bien la gente te saluda de una forma y te ven como un referente. Y todo cambia después. Ni antes era tan bueno ni después tan malo. Pruebas psicólogos, todo, no encuentras el camino y es duro, " cuenta Terol de sus temporadas complicadas en Moto2 y se pasa a Superbikes.

Reconoce que el momento de decir adiós a la alta competición fue complicado, por el vacío que se siente a una nueva situación que desconoces: “Yo no sabía qué hacer con mi vida si siempre había sido piloto. Te falta la adrenalina de ir al límite. Te haces muchas preguntas. Ves cómo se desencadena todo. Te sientes solo, echas de menos los podios y lamentas no haber disfrutado todos los anteriores. Es un deporte no tiene memoria. Hay cero paciencia”.

Lamenta Nico no haber tenido la oportunidad de seguir compitiendo, porque cree que si todo hubiera ido mejor psicológicamente ahora quizá estuviera en MotoGP, con pilotos a los que él ha ganado en las categorías pequeñas.