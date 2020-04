La confesión de Nadal sobre la pandemia: “Al principio me costaba tener ilusión por levantarme de la cama”

Onda Cero y la Cope se juntaron para hacer un programa con algunos de los deportistas más importantes de España, un programa histórico para ayudar ha recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Uno de los protagonistas fue Nadal, que habló de lo que ha ido sintiendo por la pandemia por el COVID-19: “El ser humano tiene la capacidad de adaptarse, pero al principio de todo las noticias eran tan malas que las primeras semanas no tenía ganas de nada. Iba haciendo mi deporte, pero con poca ilusión. Evidentemente triste y desganado. Me costaba tener ilusión por levantarme. Se hacía muy difícil. Todo el día pendiente de la televisión. A medida que han ido pasando los días e ido volviendo a mis rutinas, preparación física mañana y tarde y a pensar en positivo: hay gente que lo está pasando muy mal y nosotros dentro de lo malo estamos bien y tenemos que intentar ayudar en lo que podamos”, aseguró el número dos del mundo. “Cuando escuchábamos lo que está pasando en China no lo tomamos en serio, pero cuando llegó a Italia yo ya sí me empecé a preocupar”, desveló, antes de decir que cuando llegó a Indian Wells y vio cómo gente que conocía estaba ya con guantes, no se podía abrazar... Vio todavía más que esto iba en serio.

Nadal ve complicado que haya tenis a corto o medio plazo, y lo explicó: “En el fútbol, la Liga o la Champions se juegan en un mismo país o un mismo continente, por lo que con todas las medidas necesarias se podría. Pero el tenis es un deporte totalmente global, hasta que no haya una cura yo creo que va a ser complicado, se me antoja difícil que pueda haber un torneo oficial a corto o medio plazo”, dijo. “Lo importante ahora es superar la tragedia y ya pensaremos en lo siguiente”, insistió.