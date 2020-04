Melero López fue uno de los grandes protagonistas del VAR en la primera temporada por el famoso penalti a Vinicius en el Bernabéu. Ha hablado en El desmarque sobre esa jugada. “No me dieron mucha caña con eso", asegura el colegiado que estaba en la sala del VAR

Munuera Montero estaba en el campo, vio la jugada y la dejó seguir, mientras esperaba lo que le decían desde la sala del VOR (la sala de los colegiados del VAR donde se ven las repeticiones). Ahí tienen más tiempo y muchas más imágenes y repeticiones para poder decidir con la tranquilidad que no tiene el colegiado en el campo.

La jugada para los madridistas era clara: en su salida, el portero de la Real Sociedad había arrollado a Vinicus y tenía que ser penalti sí o sí. Munuera no lo consideró y desde el VAR... tampoco.

Fue una de las polémicas de ese año. El VAR acababa de entrar en funcionamiento y no estaba claro cómo funcionaba. No había un criterio claro y los aficionados no tenían ni idea de qué jugadas se podían rearbitrar y cuáles no. Hoy está un poco más definido que el VAR sólo entra en aquellas decisiones que son muy claras. Las dudosas, las que pueden ser interpretadas de varias maneras, no son juzgadas por nadie. Pero para los aficionados blancos, ese penalti a Vinicius era clarísimo.

Desde el VAR, el colegiado Melero López dijo unas palabras que ya son historia de LaLiga. “Todo ok, José Luis", es decir que no había nada que revisar.

“En esas situaciones y en otras te intentas abstraer. No soy mucho de leer prensa y tampoco estoy habitualmente pendiente de redes sociales, de hecho no tengo, y en esa fecha intenté estar menos pendiente aún. Al final tienes que intentar que cuando estás en el VAR no puedes enrollarte con una explicación. Tienes que hablar de forma rápida y concisa. Y tienes que darle continuidad al juego y ayudar al compañero”, dice en la entrevista.