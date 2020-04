El fútbol está preparándose para volver porque tiene prisa para acabar la competición. Son demasiados millones los que hay en juego y los clubes ven que no pueden sobrevivir si no cobran el dinero que las televisiones no van a pagar si no se retransmiten los partidos. Por eso se ha hablado de fechas y de finales de temporada y de partidos consecutivas mucho antes de que los Gobiernos hayan comenzado la desescalada. El fútbol es una de las últimas prioridades en todos los planes, sin embargo los dirigentes aprietan para que se pueda competir cuanto antes, mientras que los futbolistas, algunos por lo menos, siguen desconfiados y las medidas de protección aún no están claras.

Por ejemplo, ¿tendrían que jugar con mascarillas?

“Las máscaras no tienden a protegerte sino a proteger a los demás”, asegura el Dr. Rowland Kao, de la Universidad de Edimburgo en el periódico inglés The Guardian. “No está claro cuánta protección dan esas máscaras, pero sería sensato tomar todas las precauciones posibles. Si tienen que haber unas 300-500 personas para un partido a puerta cerrada, existe la posibilidad de que ocurran múltiples infecciones", dice y concluye que sería una "precaución sensata” que los futbolistas saltasen al campo con mascarillas.

En España, el protocolo habla de test que tienen que hacerse los futbolistas y todos los miembros del staff que regresen al trabajo y también de algunas precauciones que tienen que tomar para moverse, como viajar siempre en el mismo coche o ir llegando a la zona de entrenamiento en diferentes fases, pero no hay nada publicado acerca de cómo va a ser o cómo van a tener que comportarse cuando empiece la competición y los partidos.

Quizá porque eso parece lejano o porque aún nadie se cree al ciento por ciento que los partidos vayan a volver no se han centrado en qué hacer cuando todo empiece. Hay muchas preguntas por hacer y que todavía nadie sabe cómo se van a responder.

¿Se podrán abrazar los jugadores cuando marquen un gol? porque eso es habitual y casi imposible de evitar. Es algo innato en los futbolistas y tienen que pensarlo mucho para evitarlo.

O ¿podrán estar los árbitros juntos en la sala VOR, donde se toman las decisiones del VAR?, no está nada claro.

Lo mismo sucede con las mascarillas. En la calle, al principio, no parecía que fueran necesarias y hoy todo el mundo busca y se reparten porque ayudan a evitar los contagios cuando alguien estornuda o respira o le sale saliva.

En ls¡os partidos de fútbol eso sucede entre extraños todo el rato. Y no sólo hay futbolistas: habrá cámaras, médicos, personal arbitral y de LaLiga, habrá asistentes y al final un grupo de gente que tiene que protegerse.