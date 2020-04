Los deportes de invierno parecen los menos afectados por la pandemia. La temporada ha terminado y aún queda para que comience la próxima, pero el curso normal de las vacaciones y de los entrenamientos se ha alterado. Los expertos comentaristas de Eurosport Martin Schmitt y Sven Hannawald han analizado los efectos de la pandemia en este sector deportivo.

“La situación ha afectado a todos. Nadie podía imaginarlo hace tres o cuatro meses, pero ésta es la situación. Los deportes de invierno también se han visto afectados y la temporada ha sido interrumpida, algo comprensible. Como hace buen tiempo no piensas mucho en los deportes de invierno y la pasada temporada, pero por supuesto tengo ciertas preocupaciones sobre cómo evolucionarán las cosas”, dice Martin Schmitt.

“Al principio algunos pensaron que era sólo un tipo de gripe y ahora están sorprendidos por cómo ha evolucionado la situación. Ésta es la situación con la que tienes que convivir. Creo que después de esto estaremos mejor. Dentro de tres, cuatro o cinco semanas la gente estará feliz y podrá por fin reencontrarse y se dará cuenta de que puedes pasar mejor el tiempo en compañía que solo. Tal vez las empresas y las marcas también se esfuercen por tener una filosofía diferente, trabajen más con visión de futuro y dejen de lado ciertas cosas”, comenta Hannawald.

Lo que más afectado se verá es el entrenamiento de preparación para el próximo curso, la pretemporada. El trabajo físico puede no verse afectado, pero es imposible hacer una preparación específica de salto de trampolín, por ejemplo. “Todos viven este periodo de transición de manera diferente. A menudo los deportistas entrenan un poco más el aspecto físico y luego se van de vacaciones. Por supuesto, no es el caso. Puedes hacer mucho entrenamiento por tu cuenta en este momento, porque no hay entrenamiento de saltos que hacer”, explica Martin Schmitt.

“Como saltador de esquí puedes hacer el entrenamiento atlético por tu cuenta. Todos se preparan de manera diferente, por supuesto. Alguno tiene una sala de pesas en el sótano y puede hacer de todo, pero es difícil entrenar la base olímpica. Los saltadores de la Copa del Mundo no se están enfrentando al mayor problema en este momento porque saben lo que tienen que hacer y cómo pueden ponerse en forma. De momento sólo se han cancelado las vacaciones”, añade.