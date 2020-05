″Tendremos, como mínimo, un 30% de pérdidas y eso nos obligará a reinventarnos y renegociar muchos contratos″

Interesantísimo webinar el que pudimos escuchar durante la tarde de este pasado jueves a cargo de Padel&Padel (Madison) para testar las sensaciones de una de las partes más afectadas por la crisis del COVID-19: las marcas.

En la charla se reunieron, además de Juan Méndez (director de comunicación en Madison Sports Marketing) como conductor de la misma, dos responsables de marcas de pádel, José Luis Sicre (general manager de All For Padel) y Marcelo Cascabelo (director general de Drop Shot), así como el director comercial de Bullpadel, David Martínez.

Los cuatro estuvieron departiendo con buena sintonía sobre lo que el coronavirus estaba produciendo en la industria tanto nacional como internacional, y estimaban sus pérdidas en, como mínimo, un 30% ''de ahí para arriba'', teniendo en cuenta que la compra de material está prácticamente parada en su totalidad y que tampoco tienen visibilidad en el circuito profesional con sus jugadores.

Tanto desde adidas padel como desde Drop Shot y Bullpadel admitieron que es un momento duro y que están buscando ''la manera de reducir costes, reinventándonos como podemos para que la gente siga pensando en pádel, en que tenga ganas de volver a jugar'', pero siendo realistas y confirmando ''que hay otras muchas partes, como los clubes, que lo están pasando muy mal''.

Todo, esto, tal y como admitían los protagonistas, les obligará a ''buscar nuevas fórmulas, a invertir de manera diferente y a tener en cuenta que muchos contratos habrá que renegociarlos, arrimando el hombro entre todos, para lograr salir de esta situación. Hay jugadores que no son de la parte más alta que lo están pasando mal y necesitamos sumar todos juntos para que el golpe sea lo menos doloroso posible''.

Al ser las tres, además marcas internacionales, comentaban que la situación fuera, donde cada vez su inversión es mayor, es también ''muy complicada, con proveedores que no pueden pagarnos porque a su vez no les pagan a ellos, la producción casi parada en su totalidad, las ventas más todavía...y eso con la incertidumbre de no saber cómo se va a ir relanzando la actividad en cada país''.

En definitiva, que parece que esta pandemia ha ayudado a que el pádel a nivel de marcas se una por fin, al menos entre estas tres patas (esperemos que sean más) y que sean capaces de trabajar en equipo por un bien común que repercuta en otras muchas partes (jugadores, monitores, clubes, trabajadores...). Veremos en qué quedan sus comentarios y qué medidas toman.

Por el momento...seguiremos esperando que el coronavirus nos dé un respiro, al menos a nivel deportivo.