Carolina Marín: “En bádminton no deberían exigirnos que utilicemos mascarilla”

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha asegurado que ni el confinamiento forzoso ni el aplazamiento a 2021 de los Juegos de Tokio le han “quitado el sueño de otro oro olímpico”, añadiendo que tampoco da por perdida esta temporada y que confía en volver a disputar torneos a partir de septiembre. “El sueño de conseguir otro oro olímpico no se me ha quitado ni por estar confinada ni por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Ese objetivo sigue estando en mi mente, sigue siendo mi motivación”, aseguró Marín durante el evento ‘Santander Talks 123aCorrer’, en el que compareció telemáticamente junto al triatleta Javi Gómez Noya.

En cualquier caso, la campeona olímpica espera volver antes y se niega a dar “por perdida la temporada”. “Aquí nunca damos nada por perdido. Tenemos que esperar un poco a que la Federación Mundial se replantee el calendario, pero a 2020 todavía le quedan varios meses en los que seguramente haya competiciones internacionales. Creo que empezaremos en septiembre u octubre. El coronavirus irá marcando los plazos y estamos a la espera”, transmitió. Antes, su primer objetivo a corto plazo es volver a Madrid para recuperar la normalidad en sus entrenamientos. “Estoy esperando a que saquen una orden, que creo que va a ser este fin de semana, que autorice a algunos deportistas a trasladarse de una provincia a otra. Hasta que Madrid no entre en la Fase 1 de la desescalada no podremos entrenar en el CAR. Me gustaría trasladarme la semana que viene a Madrid”, deseó. En este sentido, confió en el que Consejo Superior de Deportes le dé el “salvoconducto”. “Si no, intentaremos buscar alguna solución. Yo me he venido a Huelva por un motivo personal, no por vacaciones. Estoy empadronada en mi casa de Madrid e intentaré buscar una solución para volver allí lo antes posible”, reiteró.

Necesitaba que los Juegos se aplazasen. Venía de los meses más duros de mi vida...

Respecto al parón actual por la pandemia sanitaria y al que tuvo que realizar el año pasado por su grave lesión de rodilla, Marín aclaró que “no se pueden comparar” ambas situaciones. “Esto está totalmente fuera de tu control y no hemos podido hacer nada. Con una lesión tienes que intentar recuperarte. Aquí seguimos con la incertidumbre, yo ni siquiera sé cuando voy a poder entrenar en un pabellón de bádminton. Desde los 8 años nunca había estado dos meses sin coger la raqueta. Cuando me operé, a los cinco días ya estaba con la pierna en alto y una raqueta en la mano”, recordó. Consciente de que cuando vuelva a jugar torneos posiblemente deba hacerlo a puerta cerrada, espera que esa sea la única medida de precaución que deba tomar. “Tenemos la suerte de tener una red que nos hace mantener la distancia entre jugadoras, así que no deberían exigirnos que utilicemos mascarilla”, opinó. Una vez que vuelta a la actividad, la andaluza cree que tendrá “bastante tiempo para llegar bien a 2021”, donde además de los Juegos Olímpicos disputará otra prueba muy importante, ‘su’ Mundial en Huelva, cuyo aplazamiento hasta noviembre celebró porque pone distancia con la cita olímpica. “Necesitaba que los Juegos se aplazaran porque llevaba más de un mes sin poder entrenar y lo veía muy complicado. Fue un alivio que se atrasaran. Venía de unos meses muy, muy duros, los más duros de toda mi vida sin duda. He vivido muchísimas emociones fuertes que ningún partido de bádminton me puede dar. Ahora puedo trabajar esas emociones para controlarlas mejor sobre la pista”, finalizó.