La Fórmula 1 está viviendo tiempos de cambio durante este confinamiento. Es Carlos Sainz quien se lleva todos los focos tras la salide de Vettel de Ferrari y parecía que Fernando Alonso también tenía posibilidades, pero según aseguró Cuatro, las opciones del piloto asturiano pasan por otro lado,

“Alonso tiene sobre la mesa una oferta de un equipo que lleva en su corazón y que le pide ayuda”, asegró el periodista Ponseti, a lo que Manu Carreño añadió después que podía ser Renault.

Lo cierto es que Alonso tiene muchas ganas de volver a la Fórmula 1 pero también es cierto que en todas sus declaraciones dice que busca un equipo competitivo.

Mientras, el expiloto de Fórmula 1 Pedro Martínez De la Rosa ha manifestado que su preferencia respecto a quién debería ocupar el asiento que dejará a finales de 2020 Sebastian Vettel en Ferrari es Carlos Sainz, ahora en McLaren, por su buena campaña realizada en 2019 y por que formaría una pareja joven y talentosa junto al monegasco Charles Leclerc. “Si yo fuese Mattia Binotto (jefe de la escudería Ferrari) consideraría muy seriamente tener una pareja Leclerc-Sainz, dos jóvenes con mucho talento, sobre todo si prescindes de Vettel para hacer una apuesta de futuro. Ojalá sea Carlos”, opinó De la Rosa en una tertulia organizada en las redes por el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Más claro tiene, aunque pueda estar equivocado, que no volverá Fernando Alonso a Ferrari. “No veo a Alonso en Ferrari, pero veremos. Sí sé que me equivoco mucho. Ahora lo importante es saber qué va a hacer Ferrari, qué decisión tomará. Cuando una decisión surge tan pronto y de esta manera es porque las dos partes tienen bastante claro qué decisión tomarán”, sentenció

Por otro lado, pidió que la Fórmula 1 regrese cuanto antes para dar normalidad y para entretener a los confinados en casa. “Creo que poco a poco el mundo tiene que abrirse, tenemos que empezar a entender que tenemos que volver a la normalidad de una manera segura pero sin pausa, sobre todos si las cifras de contagiados y muertes van normalizándose”, opinó. “En la F1 tenemos una obligación de entretenimiento muy grande hacia la gente que está en casa y espera las carreras. Si las carreras son sin público lo siento mucho, pero es mejor una carrera sin público que no tener carreras”, recalcó en este sentido.