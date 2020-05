La historia se ha hecho viral en internet. La cuenta Rousse, que en su timeline ha estado contando la pandemia desde el trabajo heroico de un hospital y con un fuerte sentimiento atlético

“A esa gente les ponía yo el epi y que supieran lo que es trabajar así. Cuando empiezas a sudar.. a no ver por las gafas porque se empañan y a tener tanto calor que te mareas. Y a ver desgracias como las que estos viendo TODOS LOS PUTOS DÍAS. ¡¡Sed un poco solidarios!!”, contaba el 19 de abril.

“Y si, tengo insomnio por la mierda de estrés que tenemos encima. Que muchos de mis compañeros entre lo que me incluyo estamos tomando medicación para poder conciliar el sueño unas horas. SOLIDARIDAD, COJONES”, continuaba cuando la gente se quejaba porque no había fútbol

Con fotos de su afición al Atlético y del Niño Torres y con imágenes del hospital, donde la lucha ha sido interminable: “Me acaban de dar el resultado de la IGG del covid. NEGATIVO. Es decir que no tengo anticuerpos porque no me he infectado. Sigue intentándolo puto virus”,

El 6 de mayo ya contaba buenas noticias, mezclado con el Atlético: : Mi planta ya se ha cerrado de COVID 19. Hemos tenido que limpiar bote a bote. He cogido todos los paracetamoles. ATM E BASTA #ForzaAtleti"

Pero ha sido la de esta semana la que ha conmovido a todo el mundo:

“El último paciente de la UCI ha empezado a hablar. Es madridista. Le he dicho de broma que la primera frase que le diga a su familia sea Aupa Atleti. Se ríe. Entra su hijo. Después de dos meses y medio sin hablar dice: Aupa Atleti. Me mira. Nos reímos. Se me saltan las lágrimas”.