Una de las plantas que mejor huele y decora los jardines atrae serpientes

Encontrarse un reptil como una serpiente en nuestro propio jardín, no suele ser una agradable sorpresa. A pesar de que puedan ser inofensivos, ver a uno de estos animales reptando por el patio de tu hogar sin aviso previo no es plato de buen gusto. En zonas rurales, su presencia es más común de lo que se piensa, y aunque no suelen buscar el contacto con humanos, sí se sienten atraídos por ciertos espacios donde encuentran calor, refugio y alimento.

Y aquí entra en juego un detalle que muchos desconocen: algunas plantas o arbustos del jardín pueden estar actuando como imanes naturales para estos visitantes escamosos. Este árbol tan apreciado por sus frutos dulces y su aire veraniego, puede convertirse sin querer en el refugio perfecto para algunas especies de serpientes.

El árbol que atrae serpientes

Se trata de uno de los árboles más símbolicos del jadín mediterráneo, la higuera. Esta plata a pesar de tods sus beneficios puede esconder un inconveniente poco conocido: crea un entorno muy favorable para reptiles. Sus ramas retorcidas, hojas anchas y frutos caídos generan sombra, humedad y alimento, una combinación irresistible para muchos animales, incluidas las serpientes.

Higuera Brown Turkey Jardinería del Valles

Esto no significa que la higuera actúe como un imán directo para ellas, pero sí ofrece condiciones ideales: calor localizado, rincones protegidos, comida en forma de pequeños roedores o insectos y, en general, un microhábitat tranquilo. Especialmente cuando está mal podada o ubicada cerca de muros secos, matorrales o pilas de leña, se convierte en un auténtico escondite natural.

¿Por qué las serpientes eligen estos lugares?

Las serpientes no buscan el contacto humano. Al contrario: prefieren lugares discretos, cálidos, alejados del bullicio. El denso follaje de una higuera crea sombra y retiene humedad en su base, lo que da lugar a un microclima atractivo para estos reptiles. A esto se suma la caída de higos que no siempre se recogen y terminan atrayendo a presas como roedores e insectos, completando un ecosistema en miniatura perfecto para ellas.

Además, si cerca hay escondites naturales, como montones de piedras o rincones sin limpiar, el entorno se vuelve aún más apetecible. De ahí que la ubicación y el mantenimiento del árbol sean tan importantes para evitar encuentros incómodos.

¿Cómo mantener tu higuera libre de serpientes?