Mikel Landa: “Cuando llegué al equipo lo que más me impactó fue McLaren”

Mikel Landa habla poco con su mánager, Rod Ellingworth, lo justo. “Me agobio si estamos hablando todos los días”, confiesa. Lo suficiente para saber que el jefe del equipo Bahrain McLaren ha descartado que Bahrain entre en la puja por Chris Froome y que confían en Mikel como líder para el Tour.

“No sé lo que le puede estar pasando por la cabeza”, dice sobre Froome. “Está saliendo de una lesión muy complicada, no sé sus sensaciones ni su condición, ni sé la situación del equipo, no te puedes fiar de todo lo que ves por ahí. No tengo ni idea”, añade sobre la situación actual del cuatro veces ganador del Tour.

La carrera francesa es, de momento, el único objetivo que se ha fijado el corredor español, que se estrena este año en el Bahrain. “La cabeza solamente la tenemos en el Tour”, dice. Aunque no sabe muy bien qué se pueden encontrar los ciclistas en su regreso. “Veremos cosas diferentes, todo mas precipitado, pero es difícil adivinar cómo va a ser el regreso de todos. Hay mucho calendario y muchos corredores. Se repartirán”, explica. Pero hasta que se vea lo que sucede en esos meses “va a ser difícil sacar ninguna conclusión”, asegura.

“Son todo situaciones tan nuevas que nadie va a ser capaz de adivinar cómo vamos a llegar al Tour, no hay ninguna carrera antes pero por otro lado estás mas fresco. Creo que no habrá problemas para terminarlas con el mismo nivel que con el que hemos empezado”, analiza Landa.

Todo es nuevo y el equipo Bahrain McLaren también lo es para Mikel. “Lo que más me impactó al llegar al equipo fue McLaren. Me gusta mucho el automovilismo y hacen supercoches, pero toda la historia que hay detrás y la forma de trabajo que tienen, todo lo que pueden aportar me ha impactado y puede ser mucho, tanto al equipo como al ciclismo”, reconoce Landa.

El corredor alavés ya está recuperado del atropello que sufrió. “Después me empeñé en marchar concentrado con mis compañeros a Tenerife porque en casa no me apetecía entrenar, me habían atropellado a cinco kilómetros y por cambiar el chip. Forcé demasiado para estar en Andalucía, para Niza no me pude recuperar y paré un poco. Ya no me estoy resintiendo y estoy muy contento”, reconoce.

La ventaja es que ahora todos han tenido que volver a empezar. “Estoy ahora como en la pretemporada en diciembre. Cuando estábamos en cuarentena encerrados sí que hice un periodo intenso de rodillo para simular un pico de temporada pero ahora estoy arrancando con bastantes horas y menos intensidad”, explica. “En España casi de los últimos en salir a la carretera. Al principio no lo entiendes y te frustras porque ves que otros entrenan pero tampoco teníamos calendario definido. No lo he llevado mal y en cuanto vi que el Tour se pasaba a agosto me quedé tranquilo”, añade.

Después, prefiere no plantearse lo que pasará con su temporada. “Haría Tour y Vuelta si la temporada fuese normal, pero tengo muchas dudas. Estamos hablando de correr todavía en noviembre, es difícil para mí pensar ahora más allá del Tour porque todos los esfuerzos van a ir al ahí y después no sé qué va a pasar”.