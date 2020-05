Toni Nadal, contra el pacto Gobierno-Bildu por ser “complaciente con ETA”

“Cuando no opinas como algunos quieren te tildan de facha, a mí me lo dijeron el otro día”, ha dicho Toni Nadal, en Onda Cero “No puedes ver bien un pacto con un partido que ha sido complaciente con ETA y luego llamar facha a los que no opinan como tú”.

“Creo que la diferencia es que los políticos de antes eran hombres de estado” , ha añadido. “Ahora mismo los partidos políticos tiene demasiado peso”.

El tío de Nadal va a presentar un programa: “La España Llena”, una producción de Movistar +, que aparecerá el próximo 14 de junio.

En este nuevo formato, Toni Nadal guiará a los televidentes "por toda España para conocer a personas anónimas que cada día se esfuerzan por mejorar su vida y la de los demás, héroes valientes y comprometidos que protagonizan cada día historias increíbles", dice la cadena en un comunicado.

“Es un proyecto que me ilusiona mucho, en el que contaremos historias del día a día en España protagonizadas por personas desconocidas capaces de hacer cosas impresionantes”, asegura Toni Nadal en la nota.