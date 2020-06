“Este chico es muy bueno, pero si las metiera sería la hostia”... Y Messi va a por su séptimo Pichichi

Leo Messi siempre marcó goles. De muy niño en Newell’s y de niño ya en Barcelona, cuando apenas hablaba en el vestuario, pero sí en el campo, el número de dianas estaba por encima del de partidos. Suele pasar con los chicos que tienen algo especial a esa edad: abusan. Por muy bajito que fuera el argentino. En el Barcelona C y en el Barcelona B, donde llegó de forma precoz, la media bajó. Con el segundo equipo disputó 22 encuentros y anotó seis tantos. Entonces, según recuerda Carles Rexach, uno de los que participó en su contratación para el equipo azulgrana, hubo quien dijo aquello de: “Este chico es bueno, pero si las metiera sería la hostia”. Y él contestaba que era un gran goleador, porque «en las categorías inferiores siempre lo fue». Ahí ya batía récords y de mayor lo ha seguido haciendo, algunos mareantes hasta para Rexach, de esos que hoy por hoy, como con los de Rafa Nadal en Roland Garros, se comenta: “Nunca nadie los va a superar”. De los que le quedan todavía pendientes al argentino puede tachar varios de la lista en esta miniliga de once partidos después del confinamiento, que arranca para él y su equipo el sábado en Mallorca y en el que defienden el primer puesto con el aliento del Real Madrid en la nuca, con sólo dos puntos de ventaja y el «average» perdido. Con 19 goles, Leo es el Pichichi de la Liga y quien más se acerca a él es Benzema, con 14. Si logra el título de máximo goleador del campeonato el 19 de julio rompería el empate a seis que tiene en el global con el mítico Zarra, al que ya quitó el mejor registro de goles totales en la Liga; e igualaría los cuatro consecutivos que sumó Hugo Sánchez uniendo el que el mexicano logró en el Atlético de Madrid (1984-85) con tres de los cuatro que alcanzó en el Real Madrid de la Quinta del Buitre (85-86, 86-87 y 87-88; después lo conseguiría también en la 89-90).

El parón nos ha venido bien, sobre todo en la mente de los jugadores QUIQUE SETIÉN

El «10» del Barça encabeza la tabla de anotadores pese a un comienzo de curso atropellado, allá por agosto, con una lesión en el sóleo que le hizo no poder jugar un partido completo hasta la jornada ocho (6 de octubre), justo cuando consiguió su primera diana. De las siete anteriores, cinco se las perdió enteras y dos veces jugó sólo medio tiempo. En los ocho partidos de Liga que Messi ha disputado con Quique Setién en el banquillo ha convertido seis tantos, una buena media, pero la estadística es algo engañosa porque cuatro de ellos fueron de una tacada contra el Eibar. Eso no le ha impedido mandar en el campo con sus asistencias, cuando no podía ser él quien marcara, y eso que no tenía a Luis Suárez a su lado, el socio que ahora recupera. Para este reestreno de la Liga Leo parece con ganas, al menos eso se desprende de sus palabras y de su actitud, aunque debe andar con cuidado por una contractura en el cuádriceps que le hizo entrenar al margen del grupo la semana pasada. «Esta perfectamente», asegura Setién, convencido de que el parón les ha podido venir bien «sobre todo en la mente de los jugadores».