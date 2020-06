Las lágrimas de Bruno Soriano al volver a jugar después de tres años lesionado

En el minuto 88 del Villarreal-Sevilla Bruno sustituyó a Paco Alcácer y volvió a sentirse futbolista. Han pasado 1.128 días desde su último partido. Tres años, un mes y un día desde que que jugó el último partido de la temporada 2016/17 contra el Valencia. Era el 21 de mayo de 2017.

Bruno todavía tenía 32 años, cumpliría los 33 apenas tres semanas después y ha regresado al fútbol con 36. Mario le cedió el brazalete de capitán del Villarreal como reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria. El capitán del Villarreal es él.

No es de extrañar que llorara al acabar el partido ante las cámaras de Movistar. “No sé muy bien ni qué decir. Hacía tanto tiempo que no jugaba que esto para mí es muy importante”, afirmaba. “Después de trabajar tanto tiempo, de intentarlo y de no conseguirlo mucho tiempo”, añadía entre lágrimas.

Pero mira también al futuro. “Intentaré ayudar al equipo lo que pueda en lo que queda de temporada. Estoy muy contento por mí sobre todo, porque he hecho todo lo posible por estar ahí”, aseguraba.

“He intentado volver muchas veces y no se ha podido dar. Es una alegría muy grande para toda la gente que me ha ayudado, el club,mi familia, mi novia. Ha habido momentos muy duros en los que he pensado no seguir”, reconoce. “Son muchas lesiones muy seguidas durante mucho tiempo y ha sido difícil, pero muy contento. Intentaré ayudar en los minutos que me dé el míster”, dice sin perder la perspectiva de equipo.

“He intentado dar lo máximo, sabía que era poquito tiempo y he intentado salir enchufado. Me he sentido bien para ayudar”, asegura. “Para mí sólo venir citado es muy importante. Doy las gracias al míster y al cuerpo técnico porque han confiado en mí todo este tiempo. Me han ayudado mucho”, asegura.