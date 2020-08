MotoGP: Marc Márquez explica su adiós al Mundial: “Arriesgamos con la operación y salió mal”

Marc Márquez ha atendido a DAZN justo después de anunciar que va a estar al menos otros dos meses de baja. Y para explicar cómo se encuentra y las razones de que se esté alargando su recuperación.

La moral: “No es de los mejores momentos, me gusta estar en pista y más cuando ves desde casa todos los entrenamientos. Se hace raro y más de siete años sin perderme una carrera. Ahora toca paciencia y respetar el cuerpo. Tras la primera operación los doctores me dijeron que podía hacer vida normal. Ni ellos pensaban que la placa pudiera romperse. Ahora son más prudentes con un brazo donde también tuve la operación de hombro.

Reflexión: “Una vez que la temporada está perdida, vale más curarse bien. Ahora prefiero perder un año y tener muchos más por delante”.

Su vuelta en Jerez: “Si te operan de una pierna, no te duele y te dicen que puedes caminar sin muletas, pues lo haces. El riesgo en Brno y Austria hubiese sido igual que en Jerez. El hueso estaba frágil y la placa lo aguantaba. Pero no fue así, se cometió un error, pero todos pueden cometerlo. Cuando arriesgas puede salir mal, como me pasó a mí en la carrera de Jerez. Por eso al doctor Mir le otorgué toda la confianza para la segunda operación.

Así ve el Mundial sin él: “Parece que nadie quiera ganar este campeonato. Ninguno toma esa ventaja en el campeonato. Todos fallan, ha habido muchas caídas y lesiones. Es raro y difícil de analizar. Quartararo gana en Jerez sobrado y en Brno le cuesta. Viñales igual, hace “pole” y luego tiene problemas. Dovizioso es el que menos ruido está haciendo y está cerquita del liderato.

Dovizioso: “Sorprende el anuncio de su adiós a Ducati, más teniendo en cuenta que va rápido. Seguro que se nos escapa algo. No sabemos todo lo que ha pasado. Hay que respetar su decisión, es un gran rival.

Nostalgia: “Echo de menos MotoGP, las carreras y sobre todo a mi equipo. No sólo por estar en pista, por reírme con ellos. Hablamos mucho por teléfono.

Su hermano Álex: “Está aprendiendo, pero él es el primero que es consciente de que tiene que dar un pasito adelante.

El accidente de Austria: “Sin palabras al ver lo del otro día. Es un punto (curva 3) que se debe cambiar, porque la modificación que han hecho no es suficiente. Mejor no pensar en lo que podría haber pasado. Es la realidad del motociclismo. Vamos a 300 km/h y pueden pasar estas cosas. El riesgo está.

El consejo de una vecina: “Una señora me dijo paseando al perro: estás haciendo un deporte de riesgo, llevas ocho años sin saltarte una carrera. Y siempre hay un año que pringas. Y ha tocado este.