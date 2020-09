El padre de Messi llega a Barcelona para negociar la marcha de Leo

La película que están protagonizando Leo Messi y el Barcelona tiene un nuevo protagonista, el padre y agente de Leo, Jorge Messi, quien ya se encuentra en la Ciudad Condal para negociar con el Barcelona la marcha de Leo.

Jorge Messi aterrizó en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat en la mañana de este miércoles, procedente de Argentina. Se espera que en las próximas horas se reúna con los dirigentes del Barcelona para desbloquear la situación y llegar a un acuerdo que permita a su hijo Leo abandonar el club.

Por el momento las posturas entre las dos partes no pueden estar más alejadas. Mientras Leo pretende irse gratis del Barcelona, acogiéndose a una cláusula de su contrato, el club entiende que esa cláusula no tiene vigencia y que la única cláusula válida es la que obliga a Messi a pagar 700 millones de euros si quiere marcharse.