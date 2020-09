Hoja de ruta del PGA Tour 20/21: temporada maratoniana con 50 torneos

Número masivo de torneos en el calendario del PGA Tour 2020/21. Hasta 50 torneos podrán disputarse a lo largo y ancho de los Estados Unidos, un número que a todas luces resulta impresionante y que demuestra que la organización quiere echar el resto y recuperar el tiempo perdido por la pandemia.

Y es que a los ’‘torneos oficiales’' les sumará los 14 que durante este año no han podido jugarse, logrando así la suma más grande desde 1975, cuando hubo un total de 51.

En concreto, tres de las citas pospuestas en 2020 (el US Open, Corales Puntacana Resort & Club Championship y Masters Tournament) se jugarán este otoño, entrando en la siguiente temporada pero siendo todavía de esta, por lo que el año que viene, en principio, se disputarán en sus ubicaciones habituales. Además, con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, la cita se llevará a cabo del 26 de julio al 1 de agosto de 2021, como un evento independiente por primera vez.

'‘Estamos muy contentos por poder presentar el calendario completo del PGA Tour 2020-21, una ’‘súper temporada’' de 50 eventos totalmente patrocinados y culminada con la 15ª edición de los playoffs de la FedExCup’‘, empezó diciendo en la presentación el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan. ’‘Si eres un fanático del golf, esta es una temporada de ensueño con eventos más importantes que nunca, incluidos los Juegos Olímpicos. Crear nuestro cronograma siempre es complicado, pero nunca más como en los últimos meses mientras seguimos navegando por los desafíos provocados por la pandemia del COVID-19. Agradecemos la amplia colaboración con nuestros patrocinadores principales, las organizaciones de torneos y los órganos rectores del golf que nos ha traído aquí, a la emocionante conclusión de una extraordinaria temporada 2019-20 esta semana, y al borde de una temporada de 50 eventos, que comienza la próxima semana’‘.

La temporada 2020-21 comenzará del 7 al 13 de septiembre en el Safeway Open en Napa (California) que servirá como apertura por sexta vez en siete años desde que el Tour pasó a un calendario integral. Le sigue el US Open (14-20 de septiembre) en el Winged Foot Golf Club en Mamaroneck (Nueva York), que se juega en el mes de septiembre por primera vez desde 1913, así como el Corales Puntacana Resort & Club reprogramado (21 a de septiembre), que otorgará puntos FedExCup completos (500) por primera vez.

El Sanderson Farms Championship (del 28 de septiembre al 4 de octubre) precederá a un mini stage de tres eventos en la costa oeste con la reubicación de dos de los eventos Asia Swing del Tour. Después de la parada anual en Las Vegas para el Shriners Hospitals for Children Open (del 5 al 11 de octubre); THE CJ CUP @ NINE BRIDGES, que se juega anualmente en Corea, se jugará en el campo de golf Shadow Creek en Las Vegas, y pasará a llamarse THE CJ CUP @ SHADOW CREEK (del 12 al 18 de octubre) para 2020. La semana siguiente, el ZOZO CHAMPIONSHIP de Japón se jugará en Sherwood Country Club en Thousand Oaks (California), y cambiará el nombre a ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD (del 19 al 25 de octubre ) para 2020.

El Houston Open se mueve un mes después en el calendario 2020-21 (5-8 de noviembre) y precede al Masters (12-15 de noviembre). Otoño concluye con el The RSM Classic (del 19 al 22 de noviembre), la semana anterior a Acción de Gracias, y el Mayakoba Golf Classic (del 3 al 6 de diciembre) la semana siguiente.

Los torneos adicionales que regresan al calendario incluyen el RBC Canadian Open (del 7 al 13 de junio), el John Deere Classic (del 5 al 11 de julio), el Open Championship y el Barbasol Championship (ambos del 12 al 18 de julio).

Este es el calendario completo:

Septiembre

- 7 a 13: Safeway Open Silverado Resort and Spa (North Course) Napa (California)

- 14 a 20 U.S. Open Championship Winged Foot Golf Club Mamaroneck (Nueva York)

- 21 a 27 Corales Puntacana Resort & Club Championship Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course en Punta Cana)

Octubre

- 28 a 4 Sanderson Farms Championship Country Club of Jackson Jackson, (Mississippi)

- 5 a 11 Shriners Hospitals for Children Open TPC Summerlin (Las Vegas, Nevada)

- 12 a 18 THE CJ CUP @ SHADOW CREEK Shadow Creek Golf Course (Las Vegas, Nevada)

- 19 a 25 ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD Sherwood Country Club (Thousand Oaks, California)

Noviembre

- 26 a 1 Bermuda Championship Port Royal Golf Course Southampton, (Bermuda)

- 2 a 8 Houston Open Memorial Park Golf Course (Houston, Texas)

- 9 15 Masters Tournament Augusta National Golf Club (Augusta, Georgia)

- 16 a 22 The RSM Classic Sea Island Resort (*Seaside Course, Plantation Course) St. Simons Island, (Georgia)

- 23 a 29 Descanso

Diciembre

- 30 a 6 Mayakoba Golf Classic El Camaleón Golf Club at the Mayakoba Resort (Playa del Carmen, México)

Enero

- 4 a 10 Sentry Tournament of Champions Kapalua Resort (The Plantation Course) (Kapalua, Maui, Hawaii)

- 11 a 17 Sony Open in Hawaii Waialae Country Club (Honolulu, Hawaii)

- 18 a 24 The American Express PGA WEST (*Stadium Course, Nicklaus Tournament Course); La Quinta Country Club La Quinta, California

- 25 a 31 Farmers Insurance Open Torrey Pines Golf Course (*South Course, North Course) (San Diego, California)

Febrero

- 1 a 7 Waste Management Phoenix Open TPC Scottsdale (Stadium Course) (Scottsdale, Arizona)

- 8 a 14 AT&T Pebble Beach Pro-Am *Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) (Pebble Beach, California)

- 15 a 21 The Genesis Invitational The Riviera Country Club (Pacific Palisades, California)

- 22 a 28 World Golf Championships-Mexico Championship Club de Golf Chapultepec (México)

- 22-28 Puerto Rico Open Grand Reserve Country Club Río Grande (Puerto Rico)

Marzo

- 1 a 7 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Bay Hill Club & Lodge (Orlando, Florida)

- 8 a 14 THE PLAYERS Championship TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) (Ponte Vedra Beach, Florida)

- 15 a 21 The Honda Classic PGA National Resort & Spa (The Champion Course) (Palm Beach Gardens, Florida)

- 22 a 28 World Golf Championships-Dell Technologies Match Play Austin Country Club (Austin, Texas)

- 22 a 28 Corales Puntacana Resort & Club Championship Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) (Punta Cana, República Dominicana)

Abril

- 29 a 4 Valero Texas Open TPC San Antonio (AT&T Oaks Course) (San Antonio, Texas)

- 5 a 11 Masters Tournament Augusta National Golf Club (Augusta, Georgia)

- 12a 18 RBC Heritage Harbour Town Golf Links (Hilton Head Island, Carolina del Sur)

- 19 a 25 Zurich Classic of New Orleans TPC Louisiana (New Orleans, Louisiana)

Mayo

- 26-2 Valspar Championship Innisbrook, a Salamander Resort (Copperhead Course) Palm Harbor, Florida)

- 3-9 Wells Fargo Championship Quail Hollow Club (Charlotte, Carolina del Norte)

- 10 a 16 AT&T Byron Nelson TPC Craig Ranch (McKinney, Texas)

- 17 a 23 PGA Championship The Ocean Course at Kiawah Island Golf Resort (Kiawah Island, Carolina del Sur)

- 24 a 30 Charles Schwab Challenge Colonial Country Club (Fort Worth, Texas)

Junio

- 31 a 6 the Memorial Tournament presented by Nationwide Muirfield Village Golf Club (Dublín, Ohio)

- 7 a 13 RBC Canadian Open St. George’s Golf and Country Club (Etobicoke, Ontario, Canadá)

- 14 a 20 U.S. Open Championship Torrey Pines Golf Course (South Course) San Diego, California)

- 21 a 27 Travelers Championship TPC River Highlands Cromwell, Connecticut)

Julio

- 28 a 4 Rocket Mortgage Classic Detroit Golf Club (Detroit, Michigan)

- 5 a 11 John Deere Classic TPC Deere (Run Silvis, Illinois)

- 12 a 18 The Open Championship Royal St. George’s Golf Club (Sandwich Kent, Inglaterra)

- 12 a 18 Barbasol Championship Keene Trace Golf Club (Champions Trace) Nicholasville, Kentucky)

- 19 a 25 3M Open TPC Twin Cities Blaine, Minnesota)

Agosto

- 26 a 1 OFF (Men’s Olympic Golf) Kasumigaseki Country Club Saitama, (Kanto, Japón)

- 2 a 8 World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational TPC Southwind (Memphis, Tennessee)

- 2 a 8 Barracuda Championship Old Greenwood Golf Course (Truckee, California)

- 9 a 15 Wyndham Championship Sedgefield Country Club( Greensboro, Carolina del Norte)

- 16 a 22 THE NORTHERN TRUST Liberty National Golf Club (Jersey City, Nueva Jersey)

- 23 a 29 BMW Championship Caves Valley Golf Club (Owings Mills, Maryland)

Septiembre

- 30 a 5 TOUR Championship East Lake Golf Club (Atlanta, Georgia)