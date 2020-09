Messi tensa la cuerda con el Barcelona e insiste: no tiene que pagar 700 millones para salir

La partida de ajedrez entre Messi y el Barcelona continúa. Primero el burofax de Leo diciendo que se quiere ir porque es libre: después la respuesta del club apelando a la cláusula de rescisión de 700 millones, ya que tiene un año de contrato, postura que Bartomeu expuso a Jorge Messi en la reunión que tuvieron el miércoles, y que apoya la Liga; y ahora la respuesta del “10″, que hace alusión a la nota de LaLiga en la que decía: “En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula”; es decir, que o pagaba los 700 millones o no podría irse del club, pues no le iban a dar el transfer, lo que podría acabar en los juzgados. Esto lo que responde Messi, en una carta firmada por su padre:

“D. Jorge Horacio Messi, como representante del jugador de fútbol profesional, D. Lionel Andrés Messi, en respuesta la Nota Informativa publicada el 30 de agosto de 2020 por La Liga Nacional de Fútbol Profesional, en relación con la situación contractual del jugador, y al margen de su obvia parcialidad por el rol que tal institución representa, en defensa de los intereses de sus asociados (los clubes de fútbol), debo manifestar que:

1º- Desconocemos qué contrato es el que han analizado, y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una “cláusula de rescisión” aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/2020.

2º- Ello se debe a un error evidentemente por su parte. Así, tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6 del contrato firmado entre el club y el jugador,

“Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la temporada deportiva 2019-2020″.

Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemninación de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5., no aplica en absoluto”.

La guerra, por tanto, continúa. Messi insiste en que puede irse sin pagar los 700 millones. A ver cómo reacciona el club a este último movimiento, ya que desde la entidad barcelonista apelan siempre a su contrato y a esta cantidad.