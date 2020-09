“Me gustaría estar despedazándote”, la respuesta de Kyrgios a Carreño

El tenista español Pablo Carreño y el australiano Nick Kyrgios se han enzarzado en una guerra mediática que parece interminable. “Claro que me gustaría estar jugando el Open USA, pero por las condiciones no me sentía cómodo. Sí, Carrreño, estoy un poco aburrido y me gustaría estar despedazándote otra vez. 2-0”, dice Kyrgios en su cuenta de Instagram.

El 2-0 del mensaje se refiere a la estadística de enfrentamientos entre ellos. Se han encontrado dos veces y las dos ha ganado el australiano, que añade los resultados de la página de la ATP a su mensaje.

Kyrgios responde a Carreño, que había dicho “debe de estar aburrido” después de que el australiano dijera que si no fuera por la tierra, el español “no estaría entre los 50 mejores del mundo”.