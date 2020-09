Una futbolista estalla contra una revista por machista y vender su imagen más “sensual”

La pelea de las futbolista por, no sólo cobrar, sino también por ser consideradas igual que los futbolistas no tiene fin. El fútbol es aún un reducto machista en el que las mujeres no están invitadas y las que lo intentan no son juzgadas igual que los hombres. Se les mira de otra manera y se les valora por otras cosas.

Le ha sucedido a la futbolista Jennifer Muñoz, jugador del América, que ha visto como una revista ha hecho un perfil de ella y los adjetivos que ha utilizado para describirla dejan muy claro de que manera la han mirado: “Coqueta, risueña y segura de sí misma”, dice la publicación, con fotos que van en ese camino, algo que difícilmente harían con un futbolista.

Jugadora del América, la publiación dice que es una “sensual águila”, por el sobrenombre con el que conocen a los y las futbolistas del América.

Y Muñoz ha estallado al leer eso. "Yo no soy una águila “sensual”, soy una águila con una INCREÍBLE fortaleza. Una águila que juega por estos colores y el club más grande de México... Soy MUCHO MÁS que esto.