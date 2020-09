Dominic Thiem no sólo ha ganado en Nueva York su primer Grand Slam. No sólo se convierte en primer campeón de un Grande nacido en los noventa. No sólo se ha quedado a 725 puntos de Rafa Nadal en el puesto número tres del mundo en la lista de la ATP. La victoria del austriaco en el Open USA le ha proporcionado 2.250.000 euros en su cuenta corriente. A lo largo de su carrera acumula algo más de 26 millones de euros y en esta atípica temporada supera los cuatro millones.

En el año del coronavirus, el Open USA sigue siendo el torneo que ofrece una recompensa más jugosa a sus participantes. El descenso de patrocinadores y anunciantes apenas ha variado los premios a las raquetas que han competido en el cuadro masculino y femenino. La cantidad total que se ha repartido asciente hasta los 45.340.000 de euros, una cifra algo más de un cinco por ciento inferior a la de 2019. Donde más se ha visto el descenso ha sido precisamente en el bonus al campeón. Thiem ha percibido un 22 por ciento menos que premio de lo que recibió Nadal en 2019. Las cantidades a repartir son las mismas en el cuadro masculino y en el femenino. De tal forma que Naomi Osaka también se ha embolsado 2.550.000 euros y Zverev y Azarenka, los finalistas, han abandonado Nueva York con 1.275.000 euros más en sus respectivas cuentas corrientes.

El Open USA puede presumir esta temporada de ser con diferencia el Grand Slam más generoso con sus participantes. Y eso incluye el Abierto de Australia, que se disputó antes de que el coronavirus se convirtiera en una pandemia. El último Grande del año, Roland Garros, premiará con 1.600.000 a los campeones y 850.000 euros a los finalistas.