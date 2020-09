El “club” de Héctor Bellerín: 5 astros del deporte que también son veganos

El lateral derecho del Arsenal Héctor Bellerín ha saltado en los últimos días a los titulares de medio mundo, no solo porque su nombre se haya visto ligado al barça como sustituto de Semedo, sino por su “fichaje” por el Forest Green Rovers, el primer club 100% vegano y el más ecologista del mundo.

Bellerín sigue una dieta vegana y es un apasionado defensor de la sostenibilidad pero no es el único. Otras estrellas del deporte también han dado la espalda a la carne y han optado por un estilo de alimentación vegano que, según aseguran, incluso ha mejorado su rendimiento.

Este es el “top 5” de los deportistas de élite famosos que se han pasado al “verde”:

1. Lewis Hamilton

Hace casi cuatro años, el piloto de F1 decidió dar un giro radical a su alimentación, apostando únicamente por alimentos de origen vegetal. Desde entonces asegura haber logrado la mejor versión de sí mismo. Impulsado por cuestiones de ética animal y las condiciones de la ganadería, Hamilton ya hace dos años que decidió eliminar de su dieta todo tipo de productos de origen animal. Llevaba varios años sin comer carne, pero en 2017 el documental What the health le hizo dar un paso más e iniciar la transición a una dieta completamente vegetal.

La protección del medio ambiente y su pasión por los animales le convirtieron en firme defensor y activista de la causa.

“Nadie es perfecto, yo ciertamente no lo soy, pero esto en realidad les está sucediendo a tantos animales en todo el mundo. Es por eso que he decidido ir a una dieta vegana basada en plantas. Sí, es difícil, nada fácil nunca, pero me siento mejor que nunca. #chooselove #govegan”, se puede leer en una sus publicaciones de Instagram.

2. Novak Djokovic

La estrella del tenis optó hace unos años por seguir una alimentación vegana. Desde que basa su dieta en alimentos vegetales, ha declarado que se recupera más rápido del ejercicio físico y ha aumentado su bienestar. En su libro ‘Secretos de un ganador’ a narrar la transformación de su vida personal y deportiva a raíz de la decisión de cambiar su alimentación hacia una dieta vegana, lo que le permitió el asalto al número uno del tenis mundial.

3. Venus y Serena Williams

La primera tenista afroamericana en alcanzar el Nº 1 del ranking mundial se hizo vegana tras diagnosticársele el síndrome de Sjogren en 2011, una enfermedad autoinmune que estuvo a punto de dejarla fuera de las pistas. A partir en entonces, decidió adoptar una dieta raw vegan, es decir, vegetal y cruda, a fin de mejorar su salud y recuperar su nivel de rendimiento. Un año después, ya estaba de nuevo en la cima del tenis mundial.

Su hermana Serena decidió solidarse con ella e inició su transición al veganismo con una dieta sin carnes, huevos ni lácteos.

4. Kyrie Irving y Chris Paul

La estrella americana de la NBA Kylie Irving declaró que sigue una dieta vegana tras ver el documental de Netflix ‘What the health’. Con el objetivo de mejorar su periodo de recuperación tras los partidos, decidió replantearse el tipo de dieta que estaba llevando. Gran defensor de la dieta vegana en Estados Unidos, asegura que el éxito de su carrera profesional se debe en gran parte a llevar este tipo de dieta.

En un anuncio para Nike le preguntaron “¿Cuál es el secreto de tu éxito?” a lo que él respondió “Sencillo: Una dieta basada en plantas”.

El base de Oklahoma City Thunders, Chris Paul, también decidió cambiar su alimentación tras participar en el documental llamado The Game Changers y asegura que es la culpable de su buen estado de forma.

5. Denis Suaréz

El centroampista del Celta de Vigo se hizo vegano ‘por culpa’ de Héctor Bellerín, con el que coincidió en el Arsenal. Desde entonces, hace ya casi dos años, empezó a ver documentales de otros deportistas veganos y cómo mejoraban su rendimiento.

Denis decidió informarse acerca de esta dieta y los problemas de la industria cárnica. “He visto como se trata a los animales antes de su muerte y por eso decidí ser vegano”, comentaba en una entrevista para La Voz de Galicia nada más volver al Celta.

El futbolista se ha quejado en numerosas ocasiones de que se insinúe que sus lesiones o su nivel sobre el césped están reñidos con su alimentación y asegura que, por el contrario, mejora su rendimiento. En su perfil de Instagram suele compartir recetas e imágenes que muestran su estilo de vida vegano.