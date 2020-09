Suárez aprueba el examen de italiano, clave en su fichaje por la Juve

Luis Suárez aterrizó unos minutos después de las 3 de la tarde en el aeropuerto de Perugia para someterse al examen de italiano necesario para que pueda hacerse efectivo su fichaje por la Juventus de Turín.

Los aficionados se concentraron en la zona universitaria desde las 9:30 de la mañana para poder ver al delantero que llegó entorno a las 15.30 con gorra, mascarilla y una mochila al hombro.

Luis Suárez salió de España alrededor de las 13:00 horas en un vuelo privado de ocho plazas directo a Perugia, donde ya ha realizado y aprobado el examen para obtener la certificación necesaria para un pasaporte italiano.

El examen duró aproximadamente media hora y Suárez ha obtenido el certificado de conocimiento del idioma italiano nivel B1. El jugador ha sido evaluado de expresión oral, escrita y habilidades de comprensión. Alrededor de las 6 de la tarde, el todavía delantero blaugrana volará de nuevo a Barcelona.

No obstante, a pesar de haber superado el exámen que facilitaría la obtención del pasaporte para fichar por el equipo italiano su futuro aún no está claro. Suárez no ha alcanzado un acuerdo con el Barcelona para la rescisión del contrato. El Barça dio a conocer que el uruaguayo quería cobrar todo el salario previsto en el contrato para 2020-21, algo que el club de momento no está dispuesto a aceptar.

La Juventus tiene dudas de que, a pesar de haber superado el examen, los trámites se puedan completar a tiempo para inscribirle en la lista para la próxima Champions League y, por eso, ha acelerado la negociaciones por Edin Dzeko.