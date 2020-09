Fernando Alonso siempre ha sido un deportista muy precavido y la prensa le gustaba cuanto más lejos mejor, Pero es más maduro, tiene más conocimiento, han pasado los años y ha cambiado. Por eso se ha dejado rodar un documental en Amazon.

Como Sergio Ramos o Fernando Torres, Alonso deja ver parte de su vida. Quiere acercarse a la gente, como ya hace en las redes sociales: No, no tengo nada en contra de los periodistas, pero sí es cierto, no los periodistas, si no más las redes sociales, que creo que han influido en el periodismo. Creo que de alguna manera u otra nos cambiaron la vida a todos. Hace quince años hay cosas que no se harían de la misma manera", ha asegurado en una entrevista en el As.com.

El documental le sigue, rueda escenas que antes jamás Alonso hubiese permitido ver y enseña la cara más humana del mejor piloto español que ha habido de Fórmula 1 y uno de los mejores del mundo.

Este documental se estrenará en Amazon Prime Video el 25 de septiembre.