A la espera de resolver oficialmente su salida del Barcelona, el uruguayo Luis Suárez acudió este miércoles a la Ciudad Deportiva de San Juan Despí para completar el entrenamiento del que todavía es su equipo.

El delantero uruguayo llegó en coche a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y sin la compañía, como es habitual, de Leo Messi, que entró detrás de él.

El entrenamiento de este miércoles podría haber sido el último de Suárez como azulgrana después de que anoche, a la espera de que se oficialice, se desatascara el acuerdo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid con una propuesta de traspaso sin importe fijo pero con pagos variables.

En Radio Marca, el uruguayo Pablo García, que estuvo en el Real Madrid, ha hablado de su compatriota: “No puedo creer que el Barcelona le deje salir", ha dicho. "Es un goleador, y rinde en todos los partidos. No hablo en lo personal, no porque sea uruguayo, es un trabajador. Ha marcado muchos goles en Barcelona y ves que hay otros jugadores en Barcelona catalanes ahí igual y no les dicen nada”

Cree que no tendrá problemas con el Cholo por su capacidad de trabajo: "·s un goleador nato; corre, ataca, defiende... lo tiene todo. En el Atlético de Madrid todos trabajan y tienen un ‘profesor’ uruguayo que le ayudará”

También ha hablado del Real Madrid y de Cavani: "lFui compañero de Zidane y hoy es técnico del mundo, si él dice que no lo necesita por algo será, no le puedo discutir a un entrenador que lo ha ganado todo. Es difícil hablar sin estar ahí y conocer las cosas.

El Madrid no se va a reforzar: “Hay opiniones para todos los gustos, pero mejor que Zidane, que está todos los días encima de los jugadores. Con el diario del lunes es muy fácil opinar, pero lo que decida se debe respetar”.