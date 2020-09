Dunlop es el suministrador oficial de neumáticos en Moto2 y Moto3 en el Mundial de motociclismo. La imagen de los tres primeros pilotos de la categoría con sus gorras publicitarias es habitual en los sábados de los Grandes Premios. Este fin de semana se está celebrando en Montmeló el Gran Premio de Cataluña y cuando los tres primeros pilotos clasificados para la parrilla de Moto3 comparecieron ante los medios y subieron al podio del día previo a la carrera lo hicieron con una gorra que llevaba la estelada. Es habitual que porten la bandera del país o en tal caso de la región en que se celebra la carrera. Lo correcto hubiera sido una senyera, no una estelada. Pues las gorras llevaban el símbolo independentista.

Polémica en Montmeló: tras la sorprendente dimisión de su directora en pleno GP, la bandera estelada se cuela en las gorras de Moto3 👇 https://t.co/jYCUKgM3Qh — todocircuito.com (@TodocircuitoWeb) September 26, 2020

Las gorras en cuestión son responsabilidad de IRTA, la Asociación Internacional de Equipos. Se trata de una organización inglesa que buscó en Google “catalonian flag” y como lo primero que les apareció fue una estelada fue la que colocaron en las gorras. Se percataron del error con rapidez así que los pilotos de Moto2 ya no aparecieron con las gorras de Dunlop con la estelada. Los pilotos de MotoGP no tenían de qué preocuparse, ya que su neumático no es Dunlop, es Michelin.

El italiano Tony Arbolino, que hizo la “pole” en Moto3, y los españoles Raúl Fernández y Gabriel Rodrigo, aunque este se haya nacionalizado argentino, fueron los portadores involuntarios de la estelada. Pasaron por la zona mixta con la bandera independentista dibujada en uno de los laterales de la gorra.